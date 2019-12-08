誑學佛開廟幫點光明燈 女子財色兩失

彰化縣一名49歲詹姓男子去年底在網路上認識一名女子，得知女子遭遇感情困擾，就謊稱自己學佛、開宮廟，可以幫女子除去前男友的祖先靈、招桃花、點光明燈等等，女子當真並陸續匯款1萬多元，最後還被男子騙色，直到女子感覺有異而報案，才發現全都是一場騙局。

判決書中指出，詹男去年底在網路上認識這名女子，得知女子在感情上遭遇困難，認為女子單純好欺，便謊稱自己開宮廟，說「我有神明宮」、「在濁水溪邊處理陰的事」，主動說要幫女子除去前男友祖先靈、招桃花、點光明燈，女子信以為真，先後匯款4千元、3千元不等，陸續共匯了1萬1千元給詹男，甚至還被騙去開房間，失財又失身，但似乎沒有任何效果，才怒告詹男詐欺。

詹男向法官辯稱，他沒有要騙女子金錢，他幫女子「處理事情」是女子自願，那些錢都是拿來買雞肉、魚肉、豬肉等祭祀用品和金紙，還說這是民間信仰，不能因為民間信仰沒有客觀標準，就說他詐欺。

經法官查證，詹男謊稱的宮廟其實是他叔叔所管理，但叔叔明確表示與這名姪子沒有往來，該宮廟也沒有替人處理祭拜的事。女子曾要求詹男出示所購買的祭祀物品照片，但他都聲稱「桃花的東西不能拍」。詹男將女子騙上床，還說：「我學這個的肯跟你做(性行為)對你有好處的」、「所以上次才射在你裡面不會懷孕而有好處」等。