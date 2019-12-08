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湯唯產後膀胱無力被爆頻尿 淚灑直播現場男星尷尬

加油站打工被分配掃廁所 父替女兒出氣下場更慘

2019-12-08 16:51聯合報 記者林伯驊／即時報導

高雄陳姓男子去年12月認為在加油站打工的女兒被分配掃廁所，遭到欺侮，涉氣得直奔加油站辦公室議論，並怒譙在場值班站長「Ｘ你娘」，反遭提告妨害名譽。事後陳辯稱沒辱罵三字經，但法官不採信並認定他犯後態度不佳，依犯公然侮辱罪處拘役10日，易科罰金1萬元，全案可上訴。

判決指出，陳姓男子的女兒去年12月12日早上7點多在新興區一間加油站打工，被洪姓值班站長分配打掃廁所，陳女因此打電話告知父親，陳聽聞後認為站長在欺負女兒，隨即趕赴加油站，就在辦公室門口大罵洪「X你娘」。

洪姓站長不甘受辱氣得提告指出，當天7點40分許，陳姓男子來到加油站，站在辦公室門口用很兇的口氣質問「你現在是什麼意思？」洪回答「你在講什麼？」，陳突然就用手指著辱罵三字經，罵完就離去；另2名在場員工也指證陳確有罵人。

陳姓男子辯稱，僅說「你們搞什麼東西，就跟你們站長協調好了，你們還亂搞，叫你們站長來」等語，並沒口出三字經；但法官認為，陳因不滿女兒被分配打掃廁所的清潔工作，當下口氣很凶，在情緒及態度上已非友善，會口出辱罵舉動合常理，加上其他人證述，不採信陳說法。

法官考量，陳姓男子事後未道歉尋求諒解，犯後態度不佳，判處拘役10日，得易科罰金。

陳姓男子不滿在加油站打工的女兒被分配掃廁所，氣得去質問辱罵三字經，高雄地院依犯公...
陳姓男子不滿在加油站打工的女兒被分配掃廁所，氣得去質問辱罵三字經，高雄地院依犯公然侮辱罪處拘役10日，易科罰金1萬元，全案可上訴。圖與本案無關。圖／本報資料照
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