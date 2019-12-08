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雞排文涉賄？查賄人員：沒對價關係就不算

2019-12-08 09:59聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

各地立委選舉競爭激烈，有人以各式文宣小物贈送選民，被質疑超過30元，台南查賄人員說，是否涉及賄選，應視為是否會影響選民投票意願，也就是有無對價關係，才會涉及是否有交付賄絡之嫌，至於有名嘴或是助選人發下豪語，如某某候選人當選就送雞排，這是選後慶祝行為，獲送雞排的對象連沒有投票權的小朋友也可以領，不同選區的民眾可以排隊領，沒有對價關係，經開會討論後認為不涉及賄選。

法界人士表示，30元並不是唯一認定賄選的標準，更何況大量文宣小物進貨成品低於30元，例如塑膠保鮮盒成本價只要20多元。選舉物品要在30元以下的說法，其實是查賄的參考標準，雖然一個基準，但實際上還是要看個案是否影響選民意願，價額不是唯一影響辦案的因素。例如送給遊民一個30元的物品，可能就會左右投票意願，但送給一般民眾30元的選舉小物，可能難以影響投票意願。

台南地檢署11月19日舉行明年正副總統與立委選舉查察賄選轄區座談會，法務部長蔡清祥出席提示工作要領。對於過去1票30元價值的查賄標準，蔡清祥曾表示，所謂30元查賄標準，只是一個參考，並非絕對值，查賄是著重候選人送給選民的物品價值能否影響、左右選民的投票意願，也就是所謂對價關係，假設送的東西有對價關係，不論價值高低，一定會查辦到底。

投票賄選

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