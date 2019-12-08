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年輕時好賭害前夫賠掉一棟房 老婦請求扶養費被駁回

2019-12-08 08:59聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

林姓老婦人年邁沒有勞動能力，還罹患癌症，請求3名女子每月應支付6千多元扶養費，但子女表示母親年輕時沈溺於賭博，和父親離婚後他們由父親照顧養大，拒絕付費。林的前夫也證稱，當年他賣掉一棟房子才清還前妻賭債，台南地院法官認為，林女從未負起照顧子女義務，駁回林女聲請，全案可抗告。

林女主張，她和先生結婚後育有3名子女，子女出生後都由她照顧，但她和先生1985年間，因個性不合離婚，她離婚初始還有和子女保持聯絡，現已年邁而無勞動能力，罹患大腸癌，2016年開刀治療迄今仍需定期回診服藥，每月僅領有老人年金給付約7400元，生活困頓無以為繼，請求子女分擔扶養義務。

林女的子女則表示，母親在他們小時候就沒有扶養過，3人都是父親一同照顧長大的，不同意給付扶養費，請求法官駁回林女聲請。林女前夫做證說， 三名子女都是他自己照顧，妻子離婚前每天就是在賭博，小孩都不顧，離婚後沒有拿錢養小孩，也沒有回家看小孩，他當初賣掉一棟房子幫妻子解決賭債才離婚。

法官認為，林女無正當理由自子女3人年幼時未盡扶養義務，情節重大，法官如令三人負擔對林女扶養義務顯失公平，依民法第1118 條之1第1項第2款及第2項規定，免除3人對林女扶養義務。並以林女提起聲請扶養費，為無理由，應予駁回。

林姓老婦人年邁請求3名女子支付扶養費，台南地院法官認為，林女從未負起照顧子女義務...
林姓老婦人年邁請求3名女子支付扶養費，台南地院法官認為，林女從未負起照顧子女義務，駁回林女聲請，全案可抗告。圖/本報資料照片
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離婚賭博癌症

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