凶宅低買高賣 房仲隱匿判刑

2名房仲隱瞞訊息出售凶宅獲利一五九萬元，被高雄地院判刑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不動產加盟店負責人黃姓男子，五年前看上一處房地，明知曾發生跳樓命案，仍由員工鄭姓房仲用四百八十萬元低價購入凶宅，卻隱瞞訊息轉手出售獲利一五九萬元；新屋主後來得知是「凶宅」後提告。橋頭地院判黃姓、鄭姓房仲有期徒刑五月、四月，均得易科罰金，可上訴。

判決指出，二○一四年三月，黃看上一處房地，當時許姓屋主坦言，該處曾發生自殺案件，並在買賣契約書中註明有發生非自然身故事實，黃仍指示鄭買房。之後兩人尋覓買家，為求房地順利出售，在與有意購屋的鄭姓男子接洽時，未主動告知是凶宅，甚至在對方詢問時隱匿，讓鄭同意以六三九萬元買屋。

鄭姓新屋主付清買賣尾款後，把房屋登記兒子名下。沒想到，三個月後輾轉被鄰居告知，該房地是凶宅，查證後驚覺自己被騙，氣得報案提告詐欺。

黃姓、鄭姓房仲矢口否認詐欺。黃辯稱，沒弄清楚法規，就他的認知，該物件不是凶宅，否認詐欺；鄭辯說，當時剛入行，該屋是他第一次房地買賣交易，不清楚相關規定，只負責簽名，沒得到好處。

全案癥結點在於，黃姓、鄭姓房仲是否知情凶宅一事；前屋主表示，有當面與房仲提及自殺案件一事，也有在買賣契約上註明。黃也坦言，前屋主有提到母親因為癌症末期跳樓身亡。

橋頭地院認定，兩人用低價購入凶宅，隱匿訊息再轉手，嚴重違反誠信原則，考量他們願意買回爭議房地、彌補被害屋主損失，合議庭依共犯詐欺取財罪，判黃姓房仲有期徒刑五月，鄭姓房仲四月徒刑，分別得易科罰金十五萬元、十二萬元。