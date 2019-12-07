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因為這個舉動 他6分鐘被連開2張無照駕駛罰1萬2傻眼

2019-12-07 20:06聯合報 記者游明煌／即時報導

基隆市一名胡姓男子因為酒駕被吊銷駕照1年，但他仍騎機車被警方攔查，以無照駕駛開單，並告知不要再騎，可以用牽的，或叫朋友來幫你騎，但胡男不理會又騎走，員警追上去攔下再開第二次無照駕駛。胡男不滿不到100公尺、6分鐘連開2罰單，一罪兩罰違反行政罰法，要求撤第二張罰單。法官認為違規是不同行為，駁回他行政訴訟，1萬2千元罰單得照繳。

基隆地院判決書指出，胡男駕駛執照被吊銷，期間自民國107年12月19日起至今年12月18日止，他在今年5月25日晚間9時3分，騎乘普通重型機車行經東明路、六合街口處，遭基隆市警察局第二分局值勤警員攔停，查詢相關資料得知他曾因酒後駕車駕駛執照被吊銷，開出A舉發，並告知不得再行騎乘機車。

判決書說，胡男於9時9分許，再騎乘同一機車行經東明路段處，被警攔停後，再以其有「駕照經吊銷、註銷仍駕駛普重機（禁駛）」之違規事實，填製舉發違反道路交通管理事件通知單（舉發單）予以舉發。

胡男6月提出申訴書，但舉發機關函復舉發並無違誤，監理單位仍開單各罰6000元，胡男不服提起行政訴訟。胡男主張前後2個無照駕駛行為時空密接、事理關聯，應為自然意義之一行為，警員對同一行為處以雙重處罰，違反行政罰法第24條關於一行為不二罰之規定。

胡男指出，只要達到最低限度就可以了，怎麼可以再開第二張罰單，前後2次違規明明係同ㄧ路段，前後差不到100公尺，且時間是相隔3分鐘，並不是記載的6分鐘。

舉發機關市警第二分局表示，檢視執勤員警密錄器顯示，胡男經註銷駕照仍駕駛機車，因拒絕簽收舉發單，舉發員警現場已明確告知權利義務並口頭告知原告禁止駕車，並無他所述警員命原告盡速騎乘離開現場等情事。

舉發員警在舉發完成後收拾物品時，原告不理會員警告知不得駕駛仍逕自將車駛離，員警見狀遂自後追趕攔停後再行舉發，係屬2次違規行為，員警依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，「2以上違反道路交通管理之行為，應分別舉發、處罰」規定，分別舉發並無違誤。

法官認為，員警開出A舉發單後，有告知「你現在不要再開、不要再騎了，如果再騎可以再告發你」、「你可以用牽的，或叫朋友來幫你騎」等語，但原告仍無視員警告知，再度騎乘系爭機車前行，員警見自後追趕攔停再行舉發。主觀上違規意思各別，客觀上亦係各自獨立之違規行為，二次違規行為明確可分，並無原告所謂因係在短暫時間、相近地點所為屬同一行為。

基隆市一名男子6分鐘被連開2張無照駕駛罰1萬2千元，提行政訴訟被法官駁回，圖為檔...
基隆市一名男子6分鐘被連開2張無照駕駛罰1萬2千元，提行政訴訟被法官駁回，圖為檔案照，與新聞事件無關。報系資料照
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罰單駕照基隆

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