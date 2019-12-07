就是想快遞10公斤鳳爪！陸籍婦人違規被抓包...虧大

白姓陸籍婦人遠嫁來台，去年不知透過何種管道，從中國大陸地區拿到1批淨重10公斤的泡鳳爪，想快遞回台灣，於是以「男用泳裝」名義委託航空貨物承攬公司向台北關申報入關，卻在桃園機場遭開箱查驗攔截。橋頭地院依非法輸入檢疫物罪，判處白婦有期徒刑3月，緩刑2年，另命她支付公庫3萬元，可上訴。

中國大陸地區並不在農委會公告的高病原性家禽流行性感冒、新城病等動物傳染病非疫區，台灣明訂禁止輸入該地動物製品，鳳爪就是其一。然而，白婦前年不知從哪裡到手1批泡鳳爪，動心起念託貨運公司以「Mens or boys swimwear 」、數量：「6 」名義報關，將鳳爪佯裝成男用泳裝。

該批貨物準備在去年8月10日透過快遞入境桃園國際機場，卻被台北關人員察覺異狀，當場開箱查驗，抓包違規鳳爪。關務人員從航空貨物承攬公司取得個案委任書等文件，內政部警政署航空警察局循線追查到白婦，全案移送橋頭地檢署偵辦。

然而，白婦狡辯說「沒有買鳳爪」，也不認個案委任書、切結書上的簽名，矢口否認違反動物傳染病防制條例。檢警調閱相關文件資料發現，原申報的收貨人是白婦丈夫的姐姐，電話帳單郵寄地址都與戶籍資料等符合，至於切結書、個案委任書上的簽名，也都與白婦當初在大陸地區人民在台居留申請書上的簽字如出一轍，字跡、筆順、勾撇、轉折都極為類似，認定就是白的親筆簽名。