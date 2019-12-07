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欠債害妹妹800萬房產被法拍 姊坦言：是我害你那麼慘

2019-12-07 14:13聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園江姓姊妹多年前約好，由妹妹出資但以擔任警察的姊夫名義貸款買房，後來姊姊、姊夫離婚，房產轉移到姊姊名下，妹妹得知向她要求過戶遭拒，姊姊甚至因欠債導致房子被法拍，妹妹不堪損失，依一拍底價811萬元向姊姊提告求償，法院認為有依據，判姊姊敗訴得賠妹妹811萬元。

妹妹主張，2005年3月她和姊姊、林姓姊夫協議，約定由她以林的名義向銀行貸款買房，並借名登記在林的名下，但後來他們夫妻分居，林並於2012年10月31日以贈與為由，將房地轉移登記給姊姊所有，她得知後向姊姊催請辦理過戶遭拒。

妹妹還說，後來姊姊甚至因欠債導致該房子被查封法拍，導致她受有無法取得該房地的損害，並依當時第一拍鑑定底價811萬元，向姊姊提告損害賠償；姊姊則抗辯稱，房子是前夫所有，和妹妹並無借名登記契約關係存在。

法院傳地政事務所羅姓負責人作證，羅表示姊姊曾說房子登記她名下，但實際所有權人是她妹妹，好幾次在租賃業務時都聽她說過，且姊姊的先生林男是警察，這樣借錢比較便宜；另名鍾姓仲介則說，姊姊曾稱該房產實際是姊姊所有，當初因她先生有比較好的利率，所以登記在她名下。

另法院勘驗姊妹的LINE對話，發現妹妹曾問「房子什麼時候過戶？」姊姊則回「對，是我害你那麼慘我沒否認」、「房子可能要再一點時間」等語，可見妹妹催促時姊姊不但沒反駁，反而坦言「對，是我害你那麼慘」，與證人證詞相符。

法院認為，妹妹主張依不當得利、給付不能之損害賠償法律關係，請求姊姊賠償811萬元為有理由，可以准許，判處姊姊應給付妹妹一共811萬元。

姊姊因欠債導致房子被法拍，妹妹依一拍底價811萬元提告向姊姊求償，法院判姊姊敗訴...
姊姊因欠債導致房子被法拍，妹妹依一拍底價811萬元提告向姊姊求償，法院判姊姊敗訴，得賠妹妹811萬元。記者曾健祐／攝影
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警察法拍夫妻

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