台南女僕咖啡店有「攝」狼 檢方查無實證不起訴

李姓男子在台南經營女僕咖啡店，今年間涉嫌藉口充電，將有針孔功能的行動電源放到店員浴室內，女店員察覺有異，上網搜尋型號，才發現它是可遠瑞監控及錄影的針孔攝影機，揭露李的「攝」狼，店員曾在群組中道歉，5名店員連署提告，李雖有偷拍想法，但收不到訊號，該行動電源攝影機也沒有任何偷拍或監看的存取資料，檢方不起訴處分。

據調查，有女店員與李前往日本員工旅遊時，在飯店浴室內察覺該針孔攝影機，李藉口房內插座不夠用，把針孔攝影機放到廁所內，並叮囑她切勿移動。她察覺有異，上網查詢該牌行動電源，未料竟跳出針孔攝影機的內容，比照外型如出一轍，驚懼之餘不敢聲張，她回國後即離職並報案。

李男驚覺東窗事發，連忙向她道歉，並透過律師商談和解事宜。女店員將全案上傳臉書，有4名前員工跟她聯繫，表明自己也可能遭到偷拍。經推判，李偷拍時間可追溯至去年7月。

檢警調查時，李表示，雖有偷拍的想法，但沒有去，因為這台行動電源攝影機 ，如果門關上，就沒有辦法錄到，若有人換衣服，如果門關上，就沒有辦法錄到，且一般人換衣服都會關門，他看不到，該行動電源攝影 機 也沒有任何偷拍或監看的存取資源。