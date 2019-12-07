老鴇牽線變性泰妹賣淫 誘男客來「星空秘密基地」尋芳

高雄市楊姓老鴇與丈夫暗營應召站，透過2名泰籍男子，從泰國物色有意來台從事性工作的變性人，利用「35星空秘密基地」群組與男客接洽。橋頭地院依圖利媒介性交罪共5罪，判楊姓老鴇應執行有期徒刑1年6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，楊姓老鴇從2016年6月開始，透過泰籍男子招募5名泰籍變性人來台從事性交易，自己負責接洽、安排男客預約，她先生則負責申請來台工作許可證、購買機票。楊開價每次性交易向男客收費2200元至3000元，變性性工作者可抽1000元至1500元酬勞，自己則賺取中間差價。

檢警前年據報持票搜索應召站，當場扣獲現金65000元、泰幣400元、帳冊、保險套32個、潤滑液3瓶及行動電話等證物。楊姓老鴇夫妻檔及特定合作旅館負責人、員工紛紛到案，坦承犯行，犯案事證明確，檢、審認定他們共犯意圖營利媒介性交易罪。

橋頭地院審理認為，楊姓老鴇不以正當途徑賺取財物，反而主導經營應召站共同媒介、容留女子從事性交易，不僅將女性身體物化，扭曲社會價值觀念，危害社會善良風俗，相當不可取，依共犯意圖營利媒介性交易罪共5罪，判處楊應執行有期徒刑1年6月，得易科罰金54萬元，可上訴。