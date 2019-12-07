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老鴇牽線變性泰妹賣淫 誘男客來「星空秘密基地」尋芳

2019-12-07 12:15聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市楊姓老鴇與丈夫暗營應召站，透過2名泰籍男子，從泰國物色有意來台從事性工作的變性人，利用「35星空秘密基地」群組與男客接洽。橋頭地院依圖利媒介性交罪共5罪，判楊姓老鴇應執行有期徒刑1年6月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，楊姓老鴇從2016年6月開始，透過泰籍男子招募5名泰籍變性人來台從事性交易，自己負責接洽、安排男客預約，她先生則負責申請來台工作許可證、購買機票。楊開價每次性交易向男客收費2200元至3000元，變性性工作者可抽1000元至1500元酬勞，自己則賺取中間差價。

檢警前年據報持票搜索應召站，當場扣獲現金65000元、泰幣400元、帳冊、保險套32個、潤滑液3瓶及行動電話等證物。楊姓老鴇夫妻檔及特定合作旅館負責人、員工紛紛到案，坦承犯行，犯案事證明確，檢、審認定他們共犯意圖營利媒介性交易罪。

橋頭地院審理認為，楊姓老鴇不以正當途徑賺取財物，反而主導經營應召站共同媒介、容留女子從事性交易，不僅將女性身體物化，扭曲社會價值觀念，危害社會善良風俗，相當不可取，依共犯意圖營利媒介性交易罪共5罪，判處楊應執行有期徒刑1年6月，得易科罰金54萬元，可上訴。

至於其他共犯，半年前已遭橋頭地院依共同犯圖利媒介性交、共同犯意圖營利容留性交等罪，判處有期徒刑8月至1年8月不等，分別得易科罰金24萬元至60萬5千元不等，上訴高雄高分院遭駁回，仍可上訴。

高雄市楊姓老鴇透過中間人從泰國物色有意來台從事性工作的變性人，暗自經營應召站，遭...
高雄市楊姓老鴇透過中間人從泰國物色有意來台從事性工作的變性人，暗自經營應召站，遭橋頭地院依意圖營利媒介性交易罪共5罪，判應執行有期徒刑1年6月，得易科罰金，可上訴。示意圖／ingimage
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性交易變性

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