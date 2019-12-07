1小時內四度行竊 罹憂鬱症女子獲判免刑

台南市徐姓女子去年4月12日同一天，短短1個小時連續在善化區大賣場、自助餐、便當店及超市4間店，偷洗衣粉、燕麥片、瓦斯罐及11個便當，在最後一間超市店內竊取奶茶、染髮劑等物時，當場被店員察覺報警處理，在她的機車上查獲贓物約3000元。罹憂鬱症的她發病近20年，經精神鑑定認犯案時可能受到病情影響認知受損，台南地院法官認她動機顯可憫恕判免刑。

徐女在警詢及偵訊時坦承不諱，與4業者證述情節相符，以及監視錄影器翻拍照片、現場及贓物照片佐證。同時，她已將贓物各自歸還4業者，在偵訊時也同意檢察官給予當事人緩起訴處分，認犯行均屬犯罪情狀輕微。

台南地院調查，徐女自2008年間起，即因憂鬱情緒、焦慮緊張、衝動控制不良，至醫院身心內科就醫；2016年間，經送往奇美醫院鑑定結果，認為依被告疾病史，被告之診斷為重鬱症、復發型，發病已近20年，且依徐婦多次偷竊行為方式來看，偷竊案發當時有壓力大的情形，在偷竊之後會有舒緩感，因此判斷徐女可能合併有偷竊癖。

今年間，徐女再經送往奇美醫院鑑定結果，經診斷為憂鬱症，此次評估未發現她有偷竊癖的典型表顯，但犯案時可能受到憂鬱症狀及可能的認知功能稍微受損，導致其行為控制力稍差。

台南地院參酌，徐女目前每兩個月回診，持續治療應可控制其病情以及偷竊的行為，顯見她確有在身心科持續就診，並努力控制其偷竊行為。院方認她去年4月12日因一時衝動控制不良，而涉犯四次竊盜犯行，其動機顯可憫恕。

檢警調查，徐女去年4月12日上午10時30分，善化區一大賣場內，徒手竊取店內一匙靈洗衣粉1盒、泡舒洗潔精1瓶、桂格大燕麥片1罐、漂白水1瓶、瓦斯罐18瓶、珍珍鱈魚香絲1包、模範生超寬條餅1包、蘑菇醬1瓶、棉花棒1盒、保鮮罐1瓶、萬金油及曼秀雷敦藥膏各1罐、康寶鮮味炒手調味料1瓶、肉酥1罐等，合計1711元，得手後，將竊得物品搬至她所騎乘機車上離去。