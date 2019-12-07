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北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

故意隱匿「非自然死亡」 2房仲賣凶宅賺159萬吃官司

2019-12-07 10:38聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市黃姓男子從事不動產業，五年前看準一處房地，即便從屋主口中得知，該標的曾發生跳樓命案，仍主導剛入行不久的鄭姓房仲，用480萬元低價購入凶宅，再轉手出售，從中牟取159萬元高額獲利；新屋主直到後來，才輾轉從鄰居口中得知「凶宅」一事。橋頭地院依共犯詐欺取財罪，分別判處黃姓、鄭姓房仲有期徒刑5月、4月，均得易科罰金，可上訴。

判決指出，黃男是不動產加盟店負責人，鄭男則是他手下的仲介。黃2014年3月看上一處房地，當時許姓屋主帶看時曾直說，該處曾發生自殺案件，並在買賣契約書中註明有發生非自然身故事實，黃卻仍指示鄭下手買房。之後兩人開始尋覓買家，為求房地順利出售，在與有意購屋的鄭姓男子接洽時，從未主動告知物件是凶宅，甚至在對方詢問時隱匿實情，讓鄭同意以639萬元成交買屋。

鄭姓新屋主在2016年11月18日簽約、交付簽約款，並在隔月付清買賣尾款，將房屋登記兒子名下。沒想到，房屋才入手短短3個月，鄭就輾轉被鄰居告知，該房地是凶宅，幾經查證後驚覺自己被騙，氣得報案提告詐欺。

然而，黃姓、鄭姓房仲矢口否認共犯詐欺。黃辯稱，一開始從事買賣房產時沒弄清楚法規，就自己認知，該物件不是凶宅，自己直到從業多年後才搞清楚，承認一開始為告知買家確有疏失，但否認有詐欺意思；鄭則辯說，自己當時剛入行，該件交易是他第一次房地買賣交易，並不清楚相關規定，自己只負責簽名，沒得到好處。

全案癥結點在於，黃姓、鄭姓房仲是否知情凶宅一事；前屋主表示，有當面與房仲提及自殺案件一事，也有在買賣契約上註明。黃也坦言，前屋主有提到母親因為癌症末期跳樓身亡，「她本來就要死了，只是選擇這種方式」。

橋頭地院審理認為，非自然死亡的事故房屋也就是「凶宅」，對一般社會大眾而言，或多或少都會造成心理層面疑慮，屬於房產交易嫌惡因素，這是眾所皆知的事實，黃姓房仲從業多年，具有專業知識，沒有不知道的道理，至於新手鄭姓房仲，雖然他直說「只負責簽名」，撇清關係，但他簽下的買賣契約右下角有原屋主手寫「本標的物曾發生過燒炭自殺及跳樓之情形，賣方於簽約時已告知買方本標的物有非自然身故之事實」，鄭身為識字、35歲有社會經驗的人士，應該不至於完全沒發現。

橋頭地院認定，黃姓、鄭姓房仲用低價購入凶宅，隱匿訊息再轉手，已嚴重違反誠信原則，兩人還頻頻否認犯行，必須有所譴責；但考量他們願意買回爭議房地、彌補被害屋主損失，合議庭依共犯詐欺取財罪，判主導的黃姓房仲有期徒刑5月，鄭姓房仲則遭判4月有期徒刑，分別得易科罰金15萬元、12萬元，可上訴。

高雄市兩名房仲業者隱匿房地是凶宅資訊，遭橋頭地院依詐欺取財罪，分別判處有期徒刑5...
高雄市兩名房仲業者隱匿房地是凶宅資訊，遭橋頭地院依詐欺取財罪，分別判處有期徒刑5月、4月，均得易科罰金，可上訴。記者賴郁薇／攝影
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凶宅詐欺事故房仲

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