人夫教授外遇女學生8年 正宮告小三破壞家庭求償300萬

某大學教授被老婆控訴外遇長達8年，對方女友不願分手，還跑到他們家揚言跳樓，鬧的社區人盡皆知，她不甘婚姻遭毀提告向女子求償300萬元精神撫慰金，但教授、女子都否認，均稱彼此是普通師生關係；法院勘驗對話紀錄、傳訊社區住戶等，不採信其辯詞，判女子得賠教授老婆10萬元。

妻子主張，婚後和先生一起養大孩子，但近年老公多次拒絕和家人出遊、夫妻出國，直到前年發現他手機常用位置異常，一問之下對方才坦承外遇，對象還是他的學生，2人交往更長達8年以上。

妻子說，她為求家庭完整，希望先生和女友斷絕往來，但老公卻說女友情緒起伏很大，有時會變得很瘋狂很恐怖，後來女子甚至跑來他們家的社區揚言跳樓，結果鬧得鄰居、警衛人盡皆知，甚至驚動警察，害她相當難堪、無法做人，對該女子提告求償300萬元精神撫慰金。

女子則說，和教授單純只是師生關係，當天是要向他諮詢博士班事宜，後來教授妻子得知他們有約，就要求先生立刻回家，教授才帶她一同前往，但到社區卻被辱罵、反鎖在外，教授為避免雙方衝突，才將她強拉上頂樓，並非對方指稱的要跳樓。

教授則說，妻子個性強悍且疑心病重，只要他和任何女學生互動，就會被指稱有男女問題，他為維護家庭和諧只能示弱認錯，否認外遇；還說妻子原是他學生，婚後只要見長得還不錯的女學生，都認為可能取代其位，所以對單身女學生都充滿敵意。

法院認為，一般師生互動，見面應在學校或聚會，而就討論博士班事宜，應無需女學生獨自到男教授住處討論，且他們也沒選在社區大廳、住家客廳等，大庭廣眾或有家人在場以避嫌，反而直接搭電梯上頂樓，甚至有激烈爭吵、拉扯，長達1、2個小時，顯示應非僅止於師生關係。