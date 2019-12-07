法官面前打傷書記官 竟只因為九重葛越過鄰居家

桃園周姓男子因庭院種植的九重葛跨越到陳姓鄰居土地，對方不滿葉子掉落阻塞水管，向周反映無效循民事程序提告，未料桃園地院法官到場履勘時，周情緒失控毆打陳，手肘還擊中書記官下巴，致履勘因周的暴行被迫中斷，檢方偵結依妨害公務對公務員依法執行公務時施強暴罪嫌起訴周。

檢警調查，周男（62歲）因種植白玫瑰、九重葛，其枝葉越過陳姓鄰居土地，導致蚊蟲滋生、排水阻塞，他多次反映多次未見改善，導致彼此相處不睦，陳並對周提告排除侵害、損害賠償等民事訴訟，主張周應移除該植栽。

桃園地院張姓法官、林姓書記官，以及大溪地政事務所柯姓技士，去年8月21日到場履勘時，因現場位置狹窄，周明知若出手毆打人，很有可能波及現場他人，當天下午3點多勘驗時，卻情緒失控再度和陳起衝突。

結果周突然朝陳揮拳打他胸口，動粗過程手肘更是集中林姓書記官的左下顎，陳被毆後當場摔倒到地上，林則沒有大礙，但周施暴造成場面失控，妨害法官、書記官及技士執行職務，導致履勘無法繼續完成，桃園地院並依妨害公務告發周男。