親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

氣象局發低溫特報！ 今晚起5縣市恐跌破10度

中職／富邦送3年約！帶隊奪冠後跳槽 洪一中史上第一人

遲遲不通緝南韓狼師？ 依民怨通緝恐結不了案

2019-12-07 09:20聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

政治大學南韓籍助理教授朴在慶涉性騷擾，一審遭處1年2月得易科罰金之刑，但二審開庭期間卻出境，引發軒然大波。司法院秘書長林輝煌表示，目前案件仍在審理當中，要了解案件的過程，應在「案件確定」之後再調卷，否則就是侵犯審判獨立的範圍；另外當初高院合議庭為何沒有繼續限制朴出境，作成此決定的審判長和受命法官都已退休，目前「沒問到人、沒看到卷」，無法評論他們為何作此決定。

林說，法官有沒有注意到這一點，這是不同層次的問題，如果已經有考慮到朴在慶是外國人，可能就不算是「重大過失」，畢竟強制處分屬審判核心事項，甚至包括現在要不要通緝也是強制處分，司法行政單位怎麼可以介入？

至於受命法官賴邦元、審判長劉壽嵩日前都已退休，但若有違失，依法官法施行細則仍可付個案評鑑，依現行法官法，若有懲戒必要，法官評鑑委員會可報由司法院移送監察院審查。不過無懲戒必要者，則報由司法院交付司法院人事審議委員會審議。

對於民眾不滿意這樣的結果，林輝煌表示永遠尊重國人的意見，而承辦的法官也應知曉民意的評價，不過要評判事情不能驟下判斷，他舉例「不能說老闆生氣就把誰開除」。

朴在慶2017年錄取政大助理教授，同年3月開班授課，他先要求一名女學生擔任助教，趁女學生待在研究室時，多次動手撫摸女學生的大腿內側，搓揉手臂，強行抱住女學生身體，還二度用手拍打女學生的屁股，見女學生受到驚嚇，還嘲笑說「為何反應這這麼大，我是把你當成女兒才拍屁股，在韓國大人拍小孩屁股是給小孩鼓勵的意思」。

另外，朴在慶又在研究室對另一名女學生伸出狼爪，趁學生坐在他身邊使用筆電，突然伸手撫摸女學生的鎖骨，再摸到乳溝，使女學生心中陰影難以抹滅。檢方依違反性騷擾防治法起訴朴在慶。

但一審限制出境、出海期限到4月7日，案件上訴二審期間，朴在慶早已出境。朴案高院新的合議庭受命法官為劉兆菊，審判長是張惠立，因10月開庭時朴沒到，高院諭知明年2月13日再開庭。但這樣的決定也引起「人都跑了怎麼還不發布通緝？」的質疑，高院遭批被動、消極，但合議庭卻有苦難言。

高院表示，朴在慶是南韓人，公示送達比照民事訴訟法「就應於外國為送達而為公示送達者，經六十日發生效力。」，加計文書作業時間、明年1月又卡到新年假期，因此才將庭期定在2月13日。高院表示，為踐行正當法律程序，避免屆時當事人以各種瑕疵為由挑剔我國司法、甚至訴諸國際遭不平等待遇，我方「不能不守法」。

而刑法第371條規定「被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決。」，朴在慶涉性騷擾案又是二審確定的案子，明年2月13日若他又不出庭，高院可以直接判決，若應「民意」要求現在通緝朴，案子反而結不了，法界人士是提醒「哪一種結果才是我們想要的？」。

但若朴在慶被判刑定讞，要如何執行，則換執行檢察官傷腦筋。

司法院。記者王宏舜／攝影
司法院。記者王宏舜／攝影
分享

司法院通緝政大性騷擾南韓

延伸閱讀

裝親友騙女學生2千元落跑 詐欺罪判拘役5日

拍臀摸乳溝政大狼師跑了！高院說明未境管原因

拍臀摸乳溝性騷女學生 政大韓籍狼師判賠80萬...

他趁機摸17歲實習女學生大腿下體 被告性騷擾...

相關新聞

司改螺絲鬆了嗎？一到三審頻出包 小英的臉色很難看...

2019-12-07 09:00

女告男網友性侵 一句「小力一點」結果大不同

2019-12-07 08:18

人夫教授外遇女學生8年 正宮告小三破壞家庭求償300萬

2019-12-07 09:31

法官面前打傷書記官 竟只因為九重葛越過鄰居家

2019-12-07 09:22

妻子生病住院丈夫不聞不問 病妻提告遺棄卻落空

2019-12-07 08:47

騙投資享3倍獲利 電商1年半吸金21億

2019-12-07 00:21

北市14警涉集體索賄 3前所長無罪

2019-12-07 00:18

涉吸金1.6億 宏泰人壽前董座胞姊被訴

2019-12-07 00:10

立院三讀 社維法「易以拘留」刪除、刑法追訴權延長為1/3

2019-12-07 00:09

餵老鷹拍美照 只餵2次判無罪

2019-12-06 23:36

闖紅燈肇逃辯不知 電話錄音露餡

2019-12-06 23:11

抗議卡神網軍案！國民黨立委推女警 警：依法究辦

2019-12-06 22:54

為拍老鷹美照男子拋腐肉誘食 鳥會：沒人餵後大量現蹤

2019-12-06 21:03

前檢察官王全中參選立委 聲請假處分遭駁回

2019-12-06 19:18

雲林縣議員陳樹吉發監執行 職缺無法遞補也不能補選

2019-12-06 18:53

涉假交易、偽造文書 前職棒米迪亞暴龍老闆起訴

2019-12-06 18:50

女童肛門出血曝：爸爸弄的！ 父險坐牢靠「痔瘡逆轉全案」

2019-12-06 18:27

台中小二國小女童有傷疑受虐 社會局：已列高風險家庭

2019-12-06 17:28

遭爆和女密友「發生過關係」 徐乃麟求償2百萬要求道歉

2019-12-06 17:11

基隆港拋腐肉拍老鷹俯衝覓食美照 男子稱只餵2次判無罪

2019-12-06 17:10

前所長貪瀆無罪 法官：探詢酒店被抄是「情況證據」

2019-12-06 15:54

「自己人不會怎麼樣」 公所技士收1萬5千元涉貪遭起訴

2019-12-06 15:10

疑不滿一歲大女兒哭鬧竟抓起重摔 生母遭起訴

2019-12-06 15:04

天下第一所集體索賄14警被辦 林崇成3所長均無罪

2019-12-06 14:55

差36歲追不到就詆毀女同事 刑事無罪民事賠12萬

2019-12-06 14:43

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58

經營地下匯兌逾2年經手15億 精品公司負責人50萬交保

2019-12-06 12:43

陽明山保變住六之六 環團告發北市府涉圖利罪

2019-12-06 12:23

愛車擦撞沒傷卻包紮全身？ 醫師誣告獲判無罪確定

2019-12-06 12:08

兩名16歲少年被詐團吸收 父母連帶要賠340萬元

2019-12-06 11:40

行動支付公司非法吸金21億 負責人夫妻招攬逾萬人遭押

2019-12-06 11:39

裝親友騙女學生2千元落跑 詐欺罪判拘役5日

2019-12-06 11:39

U值媒／判處死刑的標準？「教化可能性」終於變成「偽科學」了？

2019-12-06 11:38

屏東工程弊案 佳冬鄉長、竹田鄉長等人遭貪汙罪嫌起訴

2019-12-06 10:56

網路貼文批總統亂花錢遭社維法送辦 法官判不罰

2019-12-06 09:36

老公與小三在房間嘿咻 婆婆同意媳婦進屋取證

2019-12-06 07:45
看更多

熱門文章

國內史上破獲最大假美鈔 換算3億台幣騙過驗鈔機

2019-12-06 16:12

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

2019-12-06 11:37

女童肛門出血曝：爸爸弄的！ 父險坐牢靠「痔瘡逆轉全案」

2019-12-06 18:27

影／混凝土車右轉未煞車直衝大路 機車騎士撞上身亡

2019-12-06 19:00

父親送的外套掉在塔塔加夫妻樹 愛女來回200公里不嫌累

2019-12-06 13:57

濾水器換濾心外勞喝完集體出事 技師一句話解謎

2019-12-06 17:08

行動支付公司非法吸金21億 負責人夫妻招攬逾萬人遭押

2019-12-06 11:39

好奇心讓她滿地找牙！女騎車看車禍反自摔斷3顆牙

2019-12-06 12:43

國中畢印刷廠學徒變最大假美鈔師 技術高超銀行都被騙

2019-12-06 20:40

退出「在不瘋狂就等死」 古拉月領6千控訴前公司霸凌行為

2019-12-06 14:56

閨密被網友下藥白嫖 好友自願當餌傳訊釣出淫狼活逮

2019-12-06 21:06

正妹自願當人質！最尷尬的銀行搶案 警匪都羞羞…

2019-12-06 11:00

謝和弦吐「被捕心得」 直言「被台灣警察逮捕很幸福」

2019-12-06 22:10

拚績效？新北二員警涉教唆慣竊偷機車 1輛獎金1千元

2019-12-06 17:44

司改螺絲鬆了嗎？一到三審頻出包 小英的臉色很難看...

2019-12-07 09:00

永康工業區材料工廠凌晨失火 至清晨幾乎夷為平地

2019-12-07 08:46

天下第一所集體索賄14警被辦 林崇成3所長均無罪

2019-12-06 14:55

保全稱隔壁沒小孩卻連傳嬰兒哭聲 她嚇得傳訊問鄰居揭真相

2019-12-06 11:32

獨居身障女子跌倒昏迷 警扮「蜘蛛人」鑽氣窗救出

2019-12-06 14:18

逛市場錢包遭扒 員警轉身瞧見「監視器上的嫌疑人」

2019-12-06 11:43

遭爆和女密友「發生過關係」 徐乃麟求償2百萬要求道歉

2019-12-06 17:11

女告男網友性侵 一句「小力一點」結果大不同

2019-12-07 08:18

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」與男友獲不起訴

2019-12-06 11:01

抗議卡神網軍案！國民黨立委推女警 警：依法究辦

2019-12-06 22:54

為拍老鷹美照男子拋腐肉誘食 鳥會：沒人餵後大量現蹤

2019-12-06 21:03

基隆港拋腐肉拍老鷹俯衝覓食美照 男子稱只餵2次判無罪

2019-12-06 17:10

影／打錯檔？阿伯開車前進變後退波及3車

2019-12-06 12:20

影／台南大舞廳槍擊案 警方逮捕凶嫌及女友漏夜偵訊

2019-12-06 21:34

雨天送餐被給負評 外送員怒：會車禍都是你們害的

2019-12-06 18:35

疑闖紅燈害人摔車受傷還逃走 他辯不知道仍被判有罪

2019-12-06 12:58

謝和弦爆吸毒是否開除黨籍？黨主席柯文哲避答

2019-12-06 14:54

男子網路結識少女 交往3天就帶至賓館開房間

2019-12-06 11:23

愛車擦撞沒傷卻包紮全身？ 醫師誣告獲判無罪確定

2019-12-06 12:08

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58

謝和弦吸毒開除黨籍？民眾黨：下個月中評會裁定

2019-12-06 16:41

台南安平大舞廳疑因敬酒引起槍擊案 凶嫌傍晚高雄落網

2019-12-06 19:48

台東東河金樽漁港1衝浪客疑失蹤 警消海巡搜救中

2019-12-06 18:27

人夫教授外遇女學生8年 正宮告小三破壞家庭求償300萬

2019-12-07 09:31

前所長貪瀆無罪 法官：探詢酒店被抄是「情況證據」

2019-12-06 15:54

住警器提早警示火災救人命 新北市限額提供免費拿

2019-12-06 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top