遲遲不通緝南韓狼師？ 依民怨通緝恐結不了案

政治大學南韓籍助理教授朴在慶涉性騷擾，一審遭處1年2月得易科罰金之刑，但二審開庭期間卻出境，引發軒然大波。司法院秘書長林輝煌表示，目前案件仍在審理當中，要了解案件的過程，應在「案件確定」之後再調卷，否則就是侵犯審判獨立的範圍；另外當初高院合議庭為何沒有繼續限制朴出境，作成此決定的審判長和受命法官都已退休，目前「沒問到人、沒看到卷」，無法評論他們為何作此決定。

林說，法官有沒有注意到這一點，這是不同層次的問題，如果已經有考慮到朴在慶是外國人，可能就不算是「重大過失」，畢竟強制處分屬審判核心事項，甚至包括現在要不要通緝也是強制處分，司法行政單位怎麼可以介入？

至於受命法官賴邦元、審判長劉壽嵩日前都已退休，但若有違失，依法官法施行細則仍可付個案評鑑，依現行法官法，若有懲戒必要，法官評鑑委員會可報由司法院移送監察院審查。不過無懲戒必要者，則報由司法院交付司法院人事審議委員會審議。

對於民眾不滿意這樣的結果，林輝煌表示永遠尊重國人的意見，而承辦的法官也應知曉民意的評價，不過要評判事情不能驟下判斷，他舉例「不能說老闆生氣就把誰開除」。

朴在慶2017年錄取政大助理教授，同年3月開班授課，他先要求一名女學生擔任助教，趁女學生待在研究室時，多次動手撫摸女學生的大腿內側，搓揉手臂，強行抱住女學生身體，還二度用手拍打女學生的屁股，見女學生受到驚嚇，還嘲笑說「為何反應這這麼大，我是把你當成女兒才拍屁股，在韓國大人拍小孩屁股是給小孩鼓勵的意思」。

另外，朴在慶又在研究室對另一名女學生伸出狼爪，趁學生坐在他身邊使用筆電，突然伸手撫摸女學生的鎖骨，再摸到乳溝，使女學生心中陰影難以抹滅。檢方依違反性騷擾防治法起訴朴在慶。

但一審限制出境、出海期限到4月7日，案件上訴二審期間，朴在慶早已出境。朴案高院新的合議庭受命法官為劉兆菊，審判長是張惠立，因10月開庭時朴沒到，高院諭知明年2月13日再開庭。但這樣的決定也引起「人都跑了怎麼還不發布通緝？」的質疑，高院遭批被動、消極，但合議庭卻有苦難言。

高院表示，朴在慶是南韓人，公示送達比照民事訴訟法「就應於外國為送達而為公示送達者，經六十日發生效力。」，加計文書作業時間、明年1月又卡到新年假期，因此才將庭期定在2月13日。高院表示，為踐行正當法律程序，避免屆時當事人以各種瑕疵為由挑剔我國司法、甚至訴諸國際遭不平等待遇，我方「不能不守法」。

而刑法第371條規定「被告經合法傳喚，無正當之理由不到庭者，得不待其陳述，逕行判決。」，朴在慶涉性騷擾案又是二審確定的案子，明年2月13日若他又不出庭，高院可以直接判決，若應「民意」要求現在通緝朴，案子反而結不了，法界人士是提醒「哪一種結果才是我們想要的？」。