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經營六合彩賭博 還提供總統選舉賭盤遭新竹檢警查獲

2019-12-06 23:12聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣林姓男子涉嫌經營六合彩賭博案件，遭新竹市警二分局偵查隊鎖定，成立專案小組調查，經布線、蒐證，5日見時機成熟，報請新竹地檢署，由檢察官張凱絜指揮，前往林嫌住處，當場查扣手機、帳冊、簽單，檢警另查出，林另以本次總統選舉結果為標的，供賭客下注，今天再向法院聲請搜索票獲准，要釐清選舉賭盤相關人流與金流等事項。

檢方指出，林男涉嫌聚眾賭博，經檢方訊問，以2萬元交保，後續細節仍由檢方與專案小組偵辦釐清中，這也是新竹檢方偵辦的第一件選舉賭盤案。檢方將主動展開查賄制暴行動，遏止賄選、暴力、假訊息、選舉賭盤、境外資金勢力介入這次選舉。

檢方指出，林男涉嫌聚眾賭博，經檢方訊問，以2萬元交保，後續細節仍由檢方與專案小組...
檢方指出，林男涉嫌聚眾賭博，經檢方訊問，以2萬元交保，後續細節仍由檢方與專案小組偵辦釐清中，這也是新竹檢方偵辦的第一件選舉賭盤案。圖／報系資料照
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新竹賭博

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