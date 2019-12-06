抗議卡神網軍案！國民黨立委推女警 警：依法究辦

「卡神」楊蕙如涉嫌操作網軍在日本關西機場事件帶風向，疑似「間接造成」我國駐日大阪辦事處長蘇啟誠輕生，國民黨多名立委上午至外交部抗議，陳姓女警被立委陳宜民推擠，警方表示，將依妨害公務罪嫌究辦。

警政署晚間代保六警察總隊發聲明指出，陳姓女警務員任職保六總隊，穿便衣在場值勤，負責督導及聯絡，當時向立委表明身分，被拍打帽子及推擠差點跌倒，雖然沒受傷，為捍衛警察尊嚴，將依法究辦。