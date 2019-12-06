為拍老鷹美照男子拋腐肉誘食 鳥會：沒人餵後大量現蹤

林姓男子為了拍攝老鷹覓食美照，在基隆市海洋廣場拋擲腐肉餵鷹，被檢方依違反野生動物保育法起訴。法官指林非常態性餵食，不構成騷擾判無罪。基隆鳥會今表示，尊重法院判決，另指不再有餵食行為後，基隆港出現的老鷹數量並未減少，反而創下有調查紀錄以來最大量。

基隆地檢署起訴指出，林男為滿足拍攝保育類野生鳥類黑鳶（俗稱老鷹）私慾，2016年底至2017年7月13日至少3次攜帶雞肉、雞皮等腐食，到海洋廣場旭川河口拋向海面，吸引老鷹覓食，趁機捕捉畫面，涉嫌騷擾老鷹。

基隆地院審理時，林男承認有將腐肉往海面拋擲，再用相機捕捉老鷹覓食畫面，但辯稱基市府公告禁止餵食前常常餵食，但禁止餵食後，只餵過2次。

法官指出，農委會回覆檢方函詢餵食是否構成騷擾，指常態性長期餵食可能造成保育動物原有覓食能力，或對人類戒備行為消退，進而影響生存，就可能構成騷擾，甚至虐待行為，因此行為人餵食是否觸法應綜合考量，不能一有餵食行為，即認構成犯罪。

法官指出，檢察官稱林男至少3次餵食老鷹，但非其親自見聞；證人也證稱，有證據證明林男餵食老鷹行為，只有查獲當天那一次。林男辯稱僅有2次餵食行為，且相隔數月尚堪採信。無證據證明林男餵食老鷹已達犯騷擾罪要件，因此判決無罪。全案可上訴。

基隆鳥會表示，該案自2017年進入司法程序後，就未在基隆港發現餵食老鷹行為，老鷹數量卻沒有減少，今年11月29日更記錄到同時有50隻出現，創下鳥會有調查紀錄以來的最大量。