前檢察官王全中參選立委 聲請假處分遭駁回

前南投地檢署檢察官王全中辭職後參選台中區域立委，擔心中選會不予受理登記及檢評會移送懲處，向法院聲請定暫時狀態假處分，請求中選會暫時讓他登記、檢評會不得作評鑑。台北高等行政法院認為本件無急迫性且無提起預防性不作為為訴訟的權利保護必要，不符合法條要件，今裁定駁回聲請，可抗告。

王全中（53歲）代表親民黨參選台中市第4選區立委，但他今年9月提出退休，辭職在10月1日生效，因此不符合法官法第15條第2項規定，在本屆立委任期屆滿一年以前，辭去其職務或依法退休、資遣，依第3項規定不得登記為公職人員選舉之候選人。

台中市選委會受理登記後，轉由中選會審定資格，將在下月13日開會。王擔心中選會將依公職人員選舉罷免法第27條第1項第5款之消極資格，認定他不得登記為候選人，另因違反法官法第15條第2、3項規定，恐被依30條第1項第3款由檢察官評鑑委員會決議懲處。

他「主動出擊」向法院聲請定暫時狀態假處分，暫時保留參選資格及避免被評鑑。王全中主張，法官法第15條第2、3項嚴重影人民受憲法保障之被選舉權、參政權、生存權、工作權、言論表達自由權等基本權，且嚴重違反必要性、比例性等憲法原則及憲法增修條文。

法院表示，中選會迄今並未對王的候選人申請完成審定作成否准行政處分，本件並無急迫性，也不能認王與中選會間有何關於核准立委候選人審定資格的公法上法律關係發生爭執，王依行政訴訟法第298條第2項規定聲請定暫時狀態假處分，於法不合。

法院指出，因檢評會尚未受理任何王因申請參選立法委員登記而生的評鑑案件，王在檢評會作成評鑑前，預先向本院聲請假處分，將使本院以定暫時狀態假處分方式代替行政機關的行政處分，有違憲法所定的權力分立架構，為法所不許，且王也無不能循撤銷訴訟獲得權利救濟的特殊情事，無提起預防性不作為訴訟的權利保護必要，王聲請假處分，與行政訴訟法第298條第1項所定要件不符。