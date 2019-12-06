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涉假交易、偽造文書 前職棒米迪亞暴龍老闆起訴

2019-12-06 18:50聯合報 記者蔡翼謙／台北即時報導

前職棒米迪亞暴龍隊老闆、普萊普雷公司實際負責人施允澤，稱在美國的公司正與GOOGLE打專利訴訟，有望勝訴且可獲得巨額利益；官司敗訴後，施被查出違法出售股份，涉嫌假交易且偽造文書，士林地檢署將他及秘書楊𤇢灼，依違反證券交易、偽造文書等罪起訴。

檢方調查，施允澤（原名施建新）以在美國經營的Priceplay公司與GOOGLE打專利訴訟官司為由，稱有信心勝訴且可獲得巨額利益，邀友人吳靜翊出資成立普萊普雷，施負責經營，普萊普雷享有Priceplaysd70%股權。

起訴書指出，施2015年7月至2016年3月，是遠昇公司董事長，也是普萊普雷、鑫奕公司實際負責人，楊𤇢灼則是施的秘書兼任普萊普雷、鑫奕會計。

2014年間，施邀遠昇、樂士公司及晟楠公司投資普萊普雷，並在2015年2月、7月分別擔任2家公司董事長，遠昇2014年投資普萊普雷4億2282萬1000元，占該公司當年實收資本過半。

2015年，Priceplay與GOOGLE官司敗訴，櫃買中心要求遠昇停止信用交易，也要求遠昇應充分投資普萊普雷股權價值，或全額打消該投資價值，否則將祭出處罰。

施為避免遠昇股價受普萊普雷牽累，竟在2016年召開臨時董事會，出售鑫奕所持有萊普雷股份1715萬617股，每股介於24.1至26.44間，再安排鑫奕人頭負責人與遠昇簽訂股權買賣契約，以總價4億3734萬734元出售。

由於股權交易交額達到遠昇實收資本額59.2%，屬重大事項，依法應在公開資訊上揭露，但施為避免犯行被揭露，在交易時隱瞞關係人身分，未誠實告知遠昇董事、稽核或財會人員，使遠昇無法正確評價投資風險。

期間鑫奕雖給付遠昇股權交易訂金2184萬734元，但尾款4億1547萬4000元，是由鑫奕簽本票擔保，再改以公司所簽發2016年6月、9月、12月及隔年3月、6月支票支付，但支票最後並未兌現，致遠昇有重大傷害。

另外，施還在2012年成立定勝公司，是其紙上公司，用來持有鑫奕股權3000萬，2015年因施的郭姓友人需要設立控股公司，持有正道公司股票，施將定勝無償過戶給郭，卻明知定勝監察人未參家該公司2015年5月、9月董事會，竟夥同楊偽造文書，由楊自行影印剪貼監察人簽名方式，改選郭為董事長，再使台北市商業處承辦公務員不實登載。

施、楊偵訊時皆否認所有犯行，士林地檢署傳喚遠昇獨立董事、前副董事長及前財務主管、定勝負責人、鑫奕前負責人等人，認定2人假交易、偽造文書起訴。

前職棒米迪亞暴龍隊老闆施允澤（圖左，原名施建新）被士林地檢署依違反證交法、偽造文...
前職棒米迪亞暴龍隊老闆施允澤（圖左，原名施建新）被士林地檢署依違反證交法、偽造文書等罪起訴。圖／報系資料照
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偽造文書專利公務員

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