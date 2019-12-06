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女童肛門出血曝：爸爸弄的！ 父險坐牢靠「痔瘡逆轉全案」

2019-12-06 18:27聯合新聞網 綜合報導

台中女童肛門出血被幼稚園老師發現，一度稱「爸爸洗澡弄的」，法官根據多項疑點逆轉全...
台中女童肛門出血被幼稚園老師發現，一度稱「爸爸洗澡弄的」，法官根據多項疑點逆轉全案。圖／Ingimage
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一名6歲的女童，去年上幼稚園被老師發現肛門出血，園長詢問原因時，女童竟說「爸爸弄的」，嚇得園方向警方通報，檢警介入偵辦後，認為女童生父涉有重嫌，依法將他起訴。但法官審理時發現女童的供詞前後矛盾，醫師也診斷出血之因可能是痔瘡或便祕導致肛裂，因此台中高分院最終判生父無罪。

判決書指出，女童於2017年1月在幼稚園上廁所時肛門出血，護理師發現女童肛門周圍全是血跡，且外陰部紅腫，在園長追問之下，女童表示「爸爸幫我洗澡時弄的」，園長接著問「用手嗎？」，女童點點頭，由於反覆詢問，女童都維持一樣說法，園方急忙通報警方。

而女童生父到案後全盤否認，他強調，沒有幫女兒洗澡，妻子也作證，女童平時都是自己洗或姐姐幫忙洗。不過檢方不採信兩人說詞，最終將女童生父依強制性交罪起訴，女童則被安排到寄養家庭。

此案經一、二審審理後，法官發現多項疑點，第一點是女童對於案情描述，前後說法矛盾，先是稱「洗澡時用手」，又改稱在房內「用管子」，老師也透露，女童表達能力不佳，老師問晚餐吃什麼，她都回答「吃火鍋」。

第二點，醫師發現女童的肛門處有一小塊黏膜凸起，診斷為痔瘡，雖然無法完全排除外力因素，但也可能是女童長期便秘，用力排便導致肛門裂開；第三點，女童全身上下沒有任何性侵後殘留的DNA證據，難以認定生父涉嫌性侵；第四點，女童待在寄養家庭3個月，期間仍有便秘及肛門出血的狀況，可見肛門出血與生父應是無關。

法官最終認為，女童肛門出血實際原因難以探究，但可能不是外力或性侵害導致，依此判決女童父親無罪，全案確定。

性侵痔瘡醫師護理師

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