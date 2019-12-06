台中小二國小女童有傷疑受虐 社會局：已列高風險家庭

台中市ㄧ所國小一名小二女童被同班同學的家人發現，全身異味，身上也有傷痕，疑似被虐待，被寫上爆料公社。教育局表示，此個案已通報社會局家防中心，學校也啟動高風險家庭關懷機制。社會局說，社工有定期追蹤狀況，母親確實有超過管教界線，已安排上親職教育課。

據了解，這名小二女童長相十分清秀，同學的家人發現，她常穿髒衣服上學，飄出怪味，之前9月大熱天還穿長袖、鋪棉褲到校，班導師關心並帶她到保健室換衣服，發現身上有疑似被打的傷痕通報社會局。

台中市家防中心主任侯淑茹表示，社工已開案、立案定期追蹤，也納入民間基金會一起關懷，定期訪視，學校通報後社工家訪瞭解，女童的母親表示，孩子比較難管教，並坦承自己的管教方式，社工聽聞後有告知，已逾越管教界線，母親和同居人必須上親職教育課程。

據了解，這名小二女童身高、體重還遠低於平均值，只有108公分，導師幫她換衣服發現兩手手腕內側紅腫、瘀青，腳踝內側也有明顯傷勢；母親告訴社工，因孩子會拿別人的東西，曾用棍子管教，9月的確曾用繩子約束過孩子，社工均已記錄。

這名女童來自「組合家庭」，媽媽離婚後再婚，她有一個異父異母的哥哥，還有3個同母異父的弟妹，其他4個孩子社工確認狀況都很正常。因她常肚子餓，導師照顧有加，只要自己有做早餐，都會幫女童多準備一份。