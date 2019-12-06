遭爆和女密友「發生過關係」 徐乃麟求償2百萬要求道歉

藝人徐乃麟捲入詐賭案，還被租下他內湖豪宅「米蘭苑」的PUB女老闆楊強蓉爆料，他是詐賭案幕後老闆，且是女密友董子綺「男朋友」；楊女律師黃當庭也說，徐乃麟與董子綺「已經發生過關係」，2人是男女朋友，有錄音檔為證。徐乃麟不滿提告向楊強蓉、黃當庭求償200萬元並登報道歉，台北地方法院今天開庭。

徐乃麟委任律師出庭，楊強蓉、黃當庭則親自出庭，面對媒體詢問僅表示，「訴訟進行中，不方便對外表示意見」、「全權交由律師處理」、「尊重法院判斷」等語。

黃當庭指出，楊強蓉今年4月接受週刊訪問後，徐乃麟認為名譽受損，因此對楊強蓉提起妨害名譽告訴，而今年9月3日檢方開偵查庭前，他已經在自己的事務所聽過錄音檔，也和楊強蓉確認相關事實，因此合理確信楊強蓉所述為真；另徐乃麟是公眾人物，當然可受公評。

他也表示，徐乃麟6月16日開記者會公開直接講楊強榮和「強尼」共同詐賭，因此徐乃麟也知道詐賭一事，他的所述並沒有妨害徐乃麟的名譽。楊強蓉委任律師指出，否認楊強蓉曾說過誹謗徐乃麟的言論，其餘意見待看過光碟檔案後再具狀陳報。

法官問及雙方是否有和解可能、是否待刑事偵查終結再開庭，徐乃麟委任律師回應，「當事人沒有和解意願」，另刑案部分，檢方已開過3次偵查庭，目前已要調查證人，認為刑民事案件可以分開進行。法官諭知2020年2月7日再開庭。

徐乃麟被爆出米蘭苑聚賭後風波不斷，週刊今年4月間報導，在台北市經營PUB有成、綽號「楊圓圓」的楊強蓉，是詐賭案的重要關係人。2年多前，楊女遭徐的密友、綽號「董Vivi」的董子綺指控，與槍手在徐的豪宅合作詐賭，涉嫌詐欺。北檢歷經2年半調查，不起訴楊女。

楊女出面向媒體爆料，公布line對話以及作弊槍手的錄影，影像中槍手承認是被「董vivi」叫來，指控徐為詐賭事件幕後老闆，還說徐乃麟對外都表示跟董女不熟，但她親耳聽到董女自稱，徐就是她的「男朋友」。

5月22日，週刊報導徐假賣屋真詐財，私吞「大龍蝦數位國際」合夥人建商蔡志龍、曹米芳逾8000萬元，徐乃麟開記者會，反控蔡男、曹女聯合讓他損失數百萬元，卻遭兩人鬧場。