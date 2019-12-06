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基隆港拋腐肉拍老鷹俯衝覓食美照 男子稱只餵2次判無罪

2019-12-06 17:10聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子在基隆市海洋廣場拋擲腐肉，吸引老鷹俯衝水面覓食，以利拍照，被檢方依違反野生動物保育法起訴。林男辯稱公告禁餵後只餵2次，否認騷擾。基隆地方法院審結，認為常態性餵食造成保育動物喪失覓食能力，或對人類戒備行為消退才構成犯罪，判林男無罪。全案可上訴。

檢察官起訴指出，林男為滿足個人拍攝保育類野生動物私慾，從2016年底至2017年7月13日被查獲，至少3次攜帶雞肉、雞皮等腐食，到海洋廣場旭川河出海口，手抓腐食朝空中拋向海面，讓老鷹俯衝海面覓食，再趁機以相機捕捉畫面，涉嫌騷擾保育類野生動物。

林男出庭時，承認2017年7月13日有在旭川河出海口處，將腐肉往海面朝空中拋擲，再用相機捕捉老鷹為覓食俯衝海面畫面，但堅決否認騷擾犯行。辯稱在禁止餵食告示牌設立前常常餵食，禁止餵食告示牌設立後只餵過2 次。被查獲當天，他向基隆市動保所人員說，「天天去」的意思是天天去看老鷹，不是天天去餵食。

法官指出，野生動物保育法對「騷擾」的定義，是以藥品、器物或其他方法干擾野生動物行為。檢察官函詢農委會餵食是否構成騷擾？農委會回覆如常態性長期餵食，可能造成原有覓食能力或對人類戒備行為消退，進而影響生存，可能構成騷擾，甚至虐待行為，應依個案所生危險或損害程度檢視。

法官認為，判斷行為人餵食是否已達干擾野生動物程度，構成犯罪，應以是否具常態性、長期性，足以造成保育動物原有覓食能力喪失，或對人類戒備行為消退綜合考量，不能僅以行為人一有餵食行為，即認構成犯罪。

法官指出，檢察官稱林男至少3次餵食老鷹，但非其親自見聞；證人也證稱，有證據證明林男餵食老鷹行為，只有查獲當天那一次。林男辯稱僅有2次餵食行為，且相隔數月尚堪採信。

法官說，無證據證明林男長期餵食老應，行為已達犯騷擾罪要件。不能僅為「以儆效尤」、「殺一儆百」或「殺雞儆猴」，就以被告偶一餵食老鷹行為判定有罪，因此判決無罪。

林姓男子拋擲腐肉吸引老鷹俯衝水面覓食，以利拍照，被檢方依違反野生動物保育法起訴。...
林姓男子拋擲腐肉吸引老鷹俯衝水面覓食，以利拍照，被檢方依違反野生動物保育法起訴。基隆地方法院認為林非常態性餵食，判決無罪。圖為老鷹在基隆港覓食照片。圖／基隆市野鳥學會提供
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基隆保育類野生動物

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