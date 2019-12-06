前所長貪瀆無罪 法官：探詢酒店被抄是「情況證據」

台北市警中山分局中山一派出所被控集體索賄案，林崇成、劉昌祺、楊文振3名前所長被控貪汙，都獲判無罪，林曾被羈押，有機會聲請刑事補償。台北地院判決指出，檢察官偵辦認為林收到綽號「小吳」的檢舉後，關心勤區酒店曾被查緝的狀況，不過始終查無「小吳」此人，林犯罪嫌疑不足。

判決指出，林崇成被訴違背職務收受賄賂罪的原因，起於被「小吳」檢舉到派出所，審理中，因並無確實證據證明卷內「小吳」檢舉函是由林崇成收受，且經以一切方式追查，均無法查得「小吳」的真實身分，無從傳喚「小吳」到庭作證。

檢察官起訴時認為，林崇成過度關心「立邦」酒店被查獲媒介性交易的偵辦進度，以及透過同案被告鮑銘璞或指示同案被告紀炳場、陳宏洲向酒店業者探詢案情等情況證據，仍不足使法官達到毫無合理懷疑之有罪確信，所以判林崇成無罪。

此外，另2名中山一派出所所長楊文振、劉昌祺，以及巡佐黃榮賢的涉案事證，僅有同案被告曾紀勳前後不一、且具有瑕疵的單一指述，無其他積極證據可補強曾的供述為真實，不能讓合議庭認為楊文振、劉昌祺、黃榮賢3名官警有罪。