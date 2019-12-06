「自己人不會怎麼樣 」 公所技士索賄5000元涉貪遭起訴

去年選戰獲高雄市長韓國瑜力挺的高市議員賴文德，上月才因任桃源區公所主秘期間，涉嫌利用承辦工程機會向廠商索賄62萬元，遭橋頭地檢署依貪污罪嫌起訴，至今仍在押。橋頭地檢署循線查出，桃源區公所吳姓代理技士疑也在營造商鼓動「要不要拿一點」、「自己人不會怎麼樣」後收賄，檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴吳及3名營造人員；桃源區公所涉貪疑雲再添一樁。

起訴指出，桃源區公所前年公告招標「荖濃溪上游清疏工程」、「建山二號橋上游野溪清疏工程」、「高中里埔頭溪下游清疏工程」、「自來水供水改善」等工程，由公所經建課吳姓約僱代理技士負責發包、驗收；工程分別順利由1家營造公司、1家水電工程行得標，並由蕭姓、林姓、陳姓人員負責現場工務、監造事宜。

檢方調查，工程預定去年3月16日驗收，蕭在工程驗收當天，載吳姓技士到現場時，在車上暗示吳「要不要拿一點」、「自己人不會怎麼樣」，接著，蕭向現場林姓工程人員索款5千元，轉交給吳。另外，蕭又私下向承包另案水電工程的陳姓負責人表示，「驗收說那邊也要拿」、「差不多3千、5千」，陳於是答應在工程案順利驗收後數日內，親自將5千元賄款交給吳姓技士。

檢方還查出，蕭在驗收當天也有向營造公司劉姓人員索款5千元，但因劉身上沒有現款，由蕭代墊5千元給吳。經查，在蕭姓監造人員牽線下，吳姓技士陸陸續續收了1萬5千元賄款。

檢方更調查發現，蕭曾在工程得標時，以監造身分向劉姓營造商謊稱「上面的人也要拿」，索款30萬元；劉當時想說，2016年間承作桃源區公所工程案件時，也曾遭監造以公務員名義索賄，誤信為真，最後答應付款20萬元，但這筆款項最後卻進了蕭妻的帳戶。劉姓營造商因另涉賴文德涉貪案遭橋檢起訴。