天下第一所集體索賄14警被辦 林崇成3所長均無罪

有「天下第一所」之稱的台北市警中山分局中山一派出所被控集體索賄，檢方指控前所長林崇成、劉昌祺、楊文振等官警按月收色情酒店賄款，涉嫌貪汙，檢方估不法所得七百多萬元，有14官警被訴；台北地院審理，今天依判決林、劉、楊3名前所長均無罪。

除了3名派出所所長獲判無罪外，林崇成妻子李青芬也被起訴，但獲判無罪，至於其餘員警判刑最高者為侯朝斌判刑16年、吳翊銘判刑14年、馬國棟判刑13年；另，業者也分別判刑。全案可上訴。

集體貪瀆案緣於日式「立邦酒店」勾結人蛇集團媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，專做日客；酒店被法辦後改名為「曉酒店」重操舊業；檢調查出，業者每月行賄派出所4萬元現金，三節加碼為8萬元，換取免臨檢、不被取締，員警索賄時間集中在2011年至2014年。

台北地檢署去年3月開始查辦，有證人告訴檢察官，歷任所長都透過「白手套」收賄，除包庇「立邦酒店」、「曉酒店」，也向「星光閃閃」、「夜王酒店」索賄，賄款集中後上繳所長，再向下朋分，檢調擴大偵辦，再發動二波偵查，案情越滾越大，時任中山分局長因此調職。

檢調第一波搜索約談中山一派出所前所長林崇成等官警、業者巫蕙玲等人到案，第二波約談松山分局防治組長劉昌祺、中山分局行政組巡官吳翊銘等現、退職員到案，今年1月2日再鎖定涉案員警收尾，全案共14名官警、1警眷、5業者被法辦。