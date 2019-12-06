差36歲追不到就詆毀女同事 刑事無罪民事賠12萬

北部某營造前開發部劉姓專員追不到小他36歲的李姓女同事，在臉書上寫下「公司旅遊中攜男伴公然同房姦宿」、「連左手殘障的同事也照玩不誤」，李女認為遭影射沒羞恥心、貞潔觀念，憤控劉誹謗。劉一審遭判拘役100日，得易科罰金，但高等法院改判無罪；不過高院民事庭仍認定劉「假小說創作之名詆毀」，維持地院賠償12萬元的判決確定。

這家公司2016年8月以「公然侮辱同仁」為由資遣劉(68歲)。

李姓女子指控表示，劉姓專員以「Sean Liu」登入臉書貼文，從2016年5月開始，寫下「交友圈裡也都只是結交一些野雞學校畢業的社會邊緣人，幾無一技之長，證明了物以類聚的不變道理」、「永遠不知恥為何物！男人就該遠離這種花蝴蝶，免得日後綠帽罩頂！！！」，且權限設為公開，讓大家都看得到。

劉辯稱，他有言論自由，臉書是公開的言論平台，所寫的文章沒針對任何人，無須限制閱覽，這些文章是「小說題材初稿」，文章中未記載個人就職公司名稱，任何人看到也無從推知文章在講什麼。

刑事部分，北院刑事庭認為比對文字可發現劉稱公司的男司機是「是個雙性戀」，同事裡也有肢體殘障之人，而李女為1987年出生，劉在文章裡描寫的女性「實歲為29歲，虛歲則為30歲」，公司裡未婚且年近30歲的只有李女一人。北院認為劉犯公然侮辱、誹謗罪，依誹謗罪判處拘役100日。

不過高院刑庭認為劉的文章不是多數人「一望即知」要侮辱的特定人是誰，認為犯罪證據不足，改判無罪確定。

但民事部分，劉卻踢到鐵板。北院民庭認為劉從2015年10月起，多次透過LINE探問她的交友狀況，還說他「會錯意了」、「動了感情」，李女礙於同事身分只能一再隱忍。2016年3月至5月間，劉以簡訊指責李女婚前公然與男友在公司旅遊「同床共枕」，李女還嚇得到警局備案。