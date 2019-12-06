佳冬竹田鄉工程弊案 屏檢偵結起訴2鄉長

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屏檢偵辦佳冬鄉、竹田鄉工程弊案，檢方今天證實全案日前偵結，佳冬鄉長龔日光、竹田鄉長傅民雄，以及工程包商周土盛等20多人涉收受、交付賄賂，分別依貪汙罪或違反政府採購法起訴。

龔日光、傅民雄涉嫌夥同公所及代表會職員，收受多項地方工程得標金額5%至15%不等，賄款達新台幣數百萬元，包商周土盛涉嫌行賄及妨害投標，涉案20多人分別依違反貪污治罪條例或違反政府採購法起訴。

屏東地檢署今年5月陸續調查佳冬、竹田2鄉工程弊案，龔日光、傅民雄、竹田鄉代會秘書曾文星和周土盛等人因涉嫌重大，陸續遭聲押獲准。

周土盛是屏東縣議長周典論胞弟，時代力量立委黃國昌在臉書砲轟並持續追打，周典論當時強調胞弟行為跟自己無關。