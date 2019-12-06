親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

2019年台灣又「亂」了！ 首次兩度獲選台灣代表字

替民眾黨打選戰 學姐黃瀞瑩、蔡壁如今雙雙請辭

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

台中盧姓男子自稱想飼養烏龜，從香港走私3隻射紋陸龜、2隻斑點池龜，全部藏在胯下企圖闖關，結果因走路動作怪異被察覺，經專家鑑定5隻活體烏龜均是保育類動物，盧也坦承犯行，法院認為他破壞物種多樣性、生態平衡，但考量無前科，依違反野生動物保育法判他5月，緩刑3年。

檢方起訴指出，盧男（38歲）今年7月15日從香港搭機返台，卻未經農委會同意私自輸入活體烏龜，當天下午3點入境桃園機場檢查事實，因為走路動作不自然，引起海關人員疑心，請他停下受檢查這才驚覺盧的胯下纏繞、包覆藏了一袋東西，打開看竟然是5隻烏龜。

關務署指出，盧當時在桃機一航廈被發現，夾藏烏龜企圖從免申報櫃台入境，而5隻烏龜經屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，確認是3隻射紋陸龜、2隻斑點池龜，5隻均為一級保育類野生動物；檢方訊時，盧坦承不諱，認定他犯嫌明確依法起訴。

法院考量，盧雖辯稱打算自行飼養才走私，但輸入的烏龜屬於瀕臨絕種保育野生動物，數量還多達5隻，對維護物種多樣性、生態平衡性，均危害甚巨，考量他坦承犯行、無前科，態度尚可，依野生動物保育法非法輸入保育類野生動物活體罪，判處盧男有期徒刑7月，緩刑3年。

走私烏龜示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
走私烏龜示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
分享

香港保育類野生動物走私

延伸閱讀

達五成就可依比例領補助 交通部放寬國際包機補...

苗栗縣農業處推出保育桌曆 加碼100份半小時...

「八卦」入境章可避邪！護照裡的「2個戳章小祕...

苗栗縣保育桌曆推出秒殺 縣府再加碼網路問卷6...

相關新聞

行動支付公司非法吸金21億 負責人夫妻招攬逾萬人遭押

2019-12-06 11:39

兩名16歲少年被詐團吸收 父母連帶要賠340萬元

2019-12-06 11:40

經營地下匯兌逾2年經手15億 精品公司負責人50萬交保

2019-12-06 12:43

陽明山保變住六之六 環團告發北市府涉圖利罪

2019-12-06 12:23

愛車擦撞沒傷卻包紮全身？ 醫師誣告獲判無罪確定

2019-12-06 12:08

裝親友騙女學生2千元落跑 詐欺罪判拘役5日

2019-12-06 11:39

U值媒／判處死刑的標準？「教化可能性」終於變成「偽科學」了？

2019-12-06 11:38

屏東工程弊案 佳冬鄉長、竹田鄉長等人遭貪汙罪嫌起訴

2019-12-06 10:56

網路貼文批總統亂花錢遭社維法送辦 法官判不罰

2019-12-06 09:36

老公與小三在房間嘿咻 婆婆同意媳婦進屋取證

2019-12-06 07:45

猥褻殺害成大研究生 清潔工判無期徒刑

2019-12-06 00:31

偷吃毀了婚事 SBL球星周伯勳 判賠前未婚妻238萬

2019-12-06 00:27

撒網式提告…陳菊控名嘴加重誹謗 又敗訴

2019-12-06 00:14

憲兵跟拍立委參選人惹議 高雄地檢署打臉憲指部

2019-12-05 23:07

高雄警官遭撞還被控肇逃 先調職終獲不起訴

2019-12-05 21:34

為搶回準媳婦 老婦假冒同志欲拆散情侶遭訴

2019-12-05 20:50

「子宮肌瘤跟哈密瓜一樣大」 RCA汙染案更審109年3月6日宣判

2019-12-05 20:37

拍臀摸乳溝政大狼師跑了！高院說明未境管原因

2019-12-05 19:18

妻酸軍人老公「媽寶」 法官：還有圓滿可能、不准離

2019-12-05 18:57

女嬰趴睡窒息亡 老夫妻付300萬彌補喪女之痛換緩刑

2019-12-05 18:26

手握標案工程審核權 公路總局幫工程司索賄又喝花酒

2019-12-05 18:20

營建署前署長葉世文再涉貪汙 地院判8年徒刑

2019-12-05 17:58

性侵案爆發婚事告吹 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬餘元

2019-12-05 17:13

影／RCA案確定判賠5.1億 有33人死亡再也領不到錢

2019-12-05 16:28

影／猥褻殺害女研究生判無期徒刑 法官認引社會恐慌

2019-12-05 16:09

華航工會3人涉妨害投票 地院判有期徒刑3月

2019-12-05 15:48

成大女研究生遭猥褻殺害 家屬只希望還其平靜生活

2019-12-05 15:13

成大女研究生遭猥褻殺害 清潔工林榮富判無期徒刑

2019-12-05 14:35

陳菊「撒網式」提告 自訴謝寒冰又敗訴

2019-12-05 14:33

觀塘案3死 環團告蘇貞昌涉廢弛職務釀災害

2019-12-05 14:32

藉職務之便洩個資 警員處10月獲緩刑

2019-12-05 14:28

罵「媽寶」算侮辱 卻因這層身分他確定無罪

2019-12-05 14:19

表弟指侵表嫂 法庭下跪磕頭認錯判2年刑

2019-12-05 13:57

女兒被殺死阿嬤傷心過度死 中風父求償判賠338萬

2019-12-05 13:46

假冒人妻丈夫簽名拿掉孩子 小王有悔意獲緩刑

2019-12-05 12:23

女騎士未禮讓右方汽車先行被撞受傷 肇事駕駛無罪

2019-12-05 12:20

觀塘案平添3冤魂 環團告發蘇貞昌涉廢弛職務釀成災害

2019-12-05 11:35

蠻女砍同居人數十刀還寫信要老翁買胸罩 二審改判5年半

2019-12-05 11:14

假藉職務之便洩漏個資 台南警和解後處10月獲緩刑

2019-12-05 10:56
看更多

熱門文章

歌手謝和弦涉吸食大麻遭檢舉 今晚被警方逮捕

2019-12-05 22:22

謝和弦涉吸食大麻遭逮 檢舉者是老婆Keanna

2019-12-05 23:05

成大女研究生遭猥褻殺害 清潔工林榮富判無期徒刑

2019-12-05 14:35

性侵案爆發婚事告吹 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬餘元

2019-12-05 17:13

老公與小三在房間嘿咻 婆婆同意媳婦進屋取證

2019-12-06 07:45

台灣NO.1啦啦隊美少女！「兄弟女神」峮峮登日本雜誌封面

2019-12-05 16:42

背包上跑馬燈狂閃這5字 她不畏懼坐博愛座網笑恥度要夠

2019-12-05 20:44

歌手謝和弦染毒移送新北檢 檢方訊後3萬交保

2019-12-06 11:37

藝人惹「麻」煩 歌手謝和弦呼麻被老婆報警檢舉

2019-12-06 10:05

為何好萊塢不來台灣拍片？ 網友點出現實主因

2019-12-05 18:25

影／疑天雨路滑 下坡轉彎小貨車失控翻覆2人受傷

2019-12-05 15:14

影／零錢找不開約外送員上樓換錢 演變成電梯內男女互打

2019-12-05 14:45

桃市警局保大隊長 疑住處輕生

2019-12-05 16:40

影／RCA案確定判賠5.1億 有33人死亡再也領不到錢

2019-12-05 16:28

正妹自願當人質！最尷尬的銀行搶案 警匪都羞羞…

2019-12-06 11:00

行動支付公司非法吸金21億 負責人夫妻招攬逾萬人遭押

2019-12-06 11:39

沒訂餐卻收到外送員送餐通知 客訴對話曝光網笑翻

2019-12-05 16:32

風吹雨打有夠冷 通緝犯受不了躲貨櫃遭逮

2019-12-05 14:56

陳菊「撒網式」提告 自訴謝寒冰又敗訴

2019-12-05 14:33

拍臀摸乳溝政大狼師跑了！高院說明未境管原因

2019-12-05 19:18

好奇心讓她滿地找牙！女騎車看車禍反自摔斷3顆牙

2019-12-06 12:43

營建署前署長葉世文再涉貪汙 地院判8年徒刑

2019-12-05 17:58

前女友「女神騎馬」照PO成人網站 渣男判刑3月

2019-12-06 10:07

影／猥褻殺害女研究生判無期徒刑 法官認引社會恐慌

2019-12-05 16:09

少女懷孕38周到婦產科產檢 生產後22歲男友被檢方起訴

2019-12-06 09:36

憲兵跟拍立委參選人惹議 高雄地檢署打臉憲指部

2019-12-05 23:07

新莊輔大前機車閃車自摔 現場未擺警示釀二次車禍

2019-12-06 01:08

保全稱隔壁沒小孩卻連傳嬰兒哭聲 她嚇得傳訊問鄰居揭真相

2019-12-06 11:32

鮪魚裸照風波 宅男女神「Nono」與男友獲不起訴

2019-12-06 11:01

撒網式提告…陳菊控名嘴加重誹謗 又敗訴

2019-12-06 00:14

桃園保警大隊長 病假在家輕生

2019-12-06 00:35

影／東北角海象不佳漁船仍出海 如此勤奮竟是違法扒網作業

2019-12-05 16:49

高雄警官遭撞還被控肇逃 先調職終獲不起訴

2019-12-05 21:34

少女帶男網友返家偷嘗禁果 母親下班進門撞見怒告

2019-12-05 18:41

影／南投阿伯有練過？ 蔡培慧、蔡英文競選車雨刷折斷

2019-12-05 16:21

暴力男射後不理 否認犯行害女子重度憂鬱

2019-12-05 19:17

經營地下匯兌逾2年經手15億 檢調約談精品公司負責人

2019-12-05 18:06

為搶回準媳婦 老婦假冒同志欲拆散情侶遭訴

2019-12-05 20:50

女嬰趴睡窒息亡 老夫妻付300萬彌補喪女之痛換緩刑

2019-12-05 18:26

影／欠黑道錢女婿被擄走狂怪叫 7旬婦險遭詐190萬

2019-12-06 08:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top