胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

台中盧姓男子自稱想飼養烏龜，從香港搭走私3隻射紋陸龜、2隻斑點池龜，全部藏在胯下企圖闖關，結果因走路動作怪異被察覺，經專家鑑定5隻活體烏龜均是保育類動物，盧也坦承犯行，法院認為他破壞物種多樣性、生態平衡，但考量無前科，依違反野生動物保育法判他5月，緩刑3年。

檢方起訴指出，盧男（38歲）今年7月15日從香港搭機返台，卻未經農委會同意私自輸入活體烏龜，當天下午3點入境桃園機場檢查事實，因為走路動作不自然，引起海關人員疑心，請他停下受檢查這才驚覺盧的胯下纏繞、包覆藏了一袋東西，打開看竟然是5隻烏龜。

關務署指出，盧當時在桃機一航廈被發現，夾藏烏龜企圖從免申報櫃台入境，而5隻烏龜經屏東科技大學野生動物保育服務中心鑑定，確認是3隻射紋陸龜、2隻斑點池龜，5隻均為一級保育類野生動物；檢方訊時，盧坦承不諱，認定他犯嫌明確依法起訴。