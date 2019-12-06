陽明山保變住六之六 環團告發北市府涉圖利罪

台北市政府提案通過「陽明山保變住六之六案」，卻在「挖填土方量」方面不斷擴增立方公尺額度，草山生態文史聯盟、台灣水資源保育聯盟等環保團體，今上午赴台北地檢署，按鈴告發台北市政府涉嫌圖利罪。

陽明山保變住六之六開發案總面積335.5公頃，早年通過環評，由於違反環評承諾開挖過量土方，遭草山生態文史聯盟提起訴訟，開發案於2014年遭最高行政法院判決撤銷開發許可，並須恢復原狀。

環團表示，北市府身為提案單位，也是審查單位，球員兼裁判；且明知「陽明山保變住六之六案」在1996年通過的環評，「挖填土方量」只有25萬立方公尺，卻在1999年通過水土保持計畫，挖填土方量暴增約2倍，成為48萬9349立方公尺，2005年6月又通過第一次變更計畫，挖填土方量又增加為57萬2403立方公尺，2007年再第二次變更，暴增為58萬6667立方公尺，明顯違法。

環團指出，依環境影響評估法施行細則第38條第一項第4、5款規定，挖填土方增加應重新環評，但是北市府知法犯法，先斬後奏，讓違法變合法，形同鼓勵非法。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，1997年後沒有任何環評變更，水保計畫挖填土方竟達58萬立方公尺以上，而且還有多筆土地違法填挖，且多筆位於財團所購買的土地上，顯然北市府涉嫌圖利，所以向北檢告發追究不法。

此外，綠色消費者基金會秘書長方儉等人質疑，台北市政府針對陽明山保變住六之六案汙水管線工程的回覆內容不實，上月22向士林地檢署告發台北市長柯文哲等5名前後任官員涉嫌偽造文書罪。

北市府表示，現階段環評等程序尚未通過，相關局處皆按照流程進行。環保局也表示，因環評尚未通過，今年10月25日已針對汙水管施工一事開罰30萬元，並要求未通過環評書件變更前，不得再進行任何增加挖填土石方量工程。

工務局衛工處及大地處皆表示，保變住六之六重劃會申請汙水管渠銜接公共汙水下水道，須通過環評，才會核准施作。