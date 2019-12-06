兩名16歲少年被詐團吸收 父母連帶要賠340萬元

16歲的鄭姓、江姓少年被詐騙集團吸收，充當車手頭、車手，詐團於兩年前先後向羅姓老婦詐財340萬，經羅婦請求損害賠償，由於鄭、江未成年，法定代理人須負連帶損害賠償責任，台中地院判決鄭姓少年的父母，以及江姓少年父親，與兩少年連帶賠償羅婦340萬元。

被害人羅婦指出，鄭姓、江姓少年與其他詐騙集團成員，陸續於2017年5月11日至5月22日間，由詐團成員致電佯稱羅婦的健保卡遭盜用，冒用其身份涉嫌洗錢罪為由，要求羅婦提供擔保金，被害人聽聞後誤信為真，陸續匯款新台幣340萬至詐團成員的人頭帳戶。

羅婦以鄭姓及江姓少年均為詐騙集團成員，分別擔任提款車手及車手頭，參與詐騙集團以詐術侵害她的財產，與她遭詐騙而受損害間具有相當因果關係，因此請求損害賠償，請求兩少年及其父母連帶賠償她的損失。

法官審酌，本案詐騙集團犯罪型態，由詐騙集團成員撥打電話對羅婦以言詞佯騙後，再指揮兩少年取物，以此組織性、大規模、縝密分工方式，侵害被害人財產，就羅婦所受全部損害應負共同侵權行為賠償責任。又無行為能力人或限制行為能力人，不法侵害他人權利者，以行為時有識別能力為限，與其法定代理人連帶負損害賠償責任。