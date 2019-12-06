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行動支付公司非法吸金21億 負責人夫妻招攬逾萬人遭押

2019-12-06 11:39聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

新支付公司林姓負責人被檢舉以行動支付名義，涉嫌招攬民眾投資「New Club」投資案，標榜1年可享投資本金20%至30%獲利，短短一年半期間，林姓負責人招攬逾1萬名投資人，非法吸金逾21億元，台南地檢署等兵分19路執行搜索，並帶回林姓負責人夫婦等10名成員，查扣林位在高雄市2000萬元豪宅，檢方認林姓夫妻涉違反銀行法非銀行經營收受存款業務等犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯及證人之虞，向台南地院聲押獲准。

檢方調查，該集團仿照國外「拆分盤」吸金模式，自行研發架設網路平台發行「學習分」供民眾投資購買，並保證不論投資金額多寡，最後一定可以賺取3倍獲利，但「學習分」的發行數量及價格漲跌全由林姓負責人操控。

而該手法形同直銷涉嫌非法吸金，檢方蒐證過程中發現，林為吸引年輕民眾參加，除包場電影院舉辦投資分享會及規模盛大的池畔感恩餐會外，現場並邀請金曲獎歌手蕭敬騰、小宇等駐唱，甚至不惜耗資1600萬元招待100名投資人赴杜拜旅遊，炫富過程均僱用專業團隊全程拍攝上傳Youtube等影音平台。

據統計，短短一年半期間，林姓負責人就以「New Club」投資案招攬逾1萬名投資人，非法吸金金額逾21億元。

台南地檢署檢察官蔡明達於12月4日指揮高雄市調查處、刑事局偵查第九大隊、台南市刑大、第五分局、善化及麻豆分局，持搜索票兵分19路執行搜索，並帶回新支付公司林姓負責人夫婦等10名成員，查扣林位於高雄市、市價2000萬元的豪宅。

檢察官蔡明達偵訊林姓負責人夫婦後，認有涉違反銀行法「非銀行經營收受存款業務」等犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯及證人之虞，向台南地方法院聲請羈押2人獲准，另岑姓嫌疑人則以10萬元交保。

台南地檢署認林姓夫妻涉違反銀行法非銀行經營收受存款業務等犯罪嫌疑重大，並有勾串共...
台南地檢署認林姓夫妻涉違反銀行法非銀行經營收受存款業務等犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯及證人之虞，向台南地院聲押獲准。圖／本報資料照片
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