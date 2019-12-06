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屏東工程弊案 佳冬鄉長、竹田鄉長等人遭貪汙罪嫌起訴

2019-12-06 10:56聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東地檢署偵辦佳冬鄉、竹田鄉工程弊案，檢察官全案偵結，認為佳冬鄉長龔日光、竹田鄉長傅民雄、竹田鄉代會秘書曾文星、工程包商周土盛等近20人涉嫌收受、交付賄賂，依貪汙罪嫌起訴。

檢察官認為龔日光、傅民雄2位民選地方首長，涉嫌夥同公所職員收受多項地方工程得標金額5%至15%不等，賄款達數百萬元，包商周土盛則涉嫌行賄及妨害投標，都依違反貪污治罪條例提起公訴 。

屏東地檢署今年5月陸續調查佳冬及竹田兩鄉工程弊案，認為龔日光、傅民雄、曾文星及周土盛等人因涉嫌重大，陸續遭聲押獲准。周土盛為屏東縣議長周典論胞弟，被時代力量立委黃國昌盯上，周典論強調胞弟行為與自己無關，為此槓上黃國昌。

竹田鄉長傅民雄遭屏東地檢署依貪汙罪嫌起訴。圖／本報資料照片
竹田鄉長傅民雄遭屏東地檢署依貪汙罪嫌起訴。圖／本報資料照片
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屏東縣檢察官黃國昌

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