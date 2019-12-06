屏東工程弊案 佳冬鄉長、竹田鄉長等人遭貪汙罪嫌起訴

屏東地檢署偵辦佳冬鄉、竹田鄉工程弊案，檢察官全案偵結，認為佳冬鄉長龔日光、竹田鄉長傅民雄、竹田鄉代會秘書曾文星、工程包商周土盛等近20人涉嫌收受、交付賄賂，依貪汙罪嫌起訴。

檢察官認為龔日光、傅民雄2位民選地方首長，涉嫌夥同公所職員收受多項地方工程得標金額5%至15%不等，賄款達數百萬元，包商周土盛則涉嫌行賄及妨害投標，都依違反貪污治罪條例提起公訴 。