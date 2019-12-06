網路貼文批總統亂花錢遭社維法送辦 法官判不罰

台南李姓男子今年9 月4 日在臉書社群內，以含有總統蔡英文的圖片文字訊息，內容「這個女人花在裝修官邸的錢比防治全國登革熱疫情的經費還要多…」、「…你還能讓他亂花咱們的血汗納稅金嗎？」，回應網友發文，警方認李違序行為顯足以影響社會公共安寧，涉嫌違反社維法移送，李說，圖片文字是從網路上下載，僅是隨意轉發，並無影響社會公共安寧的意思，台南地院判李不罰。

台南簡易庭認為，故然李在未經查證下，或有誤認該訊息及影片為真實之虞，而依該訊息及影片內容，充其量僅使閱覽者對蔡英文總統產生負面觀感，仍難以認定已足使聽聞的公眾產生畏懼或恐慌，而有影響公共安寧情事。院方指出，李所為與社會秩序維護法相關規定的構成要件不符，且查無其他證據足以證明李有警方所指的行為，所以不罰。

判決指出，李在臉書社群「政府不讓你知道的事」社團內，以含有總統蔡英文的圖片文字訊息，圖片內容為「這個女人花在裝修官邸的錢比防治全國登革熱疫情的經費還要多。這個女人她嫌前任的800 萬防彈車不夠好，非2500萬頂級高檔車不坐！這個女人花公款要買每磅1萬8000元的咖啡豆！這個女人養了32位秘書，每人月領10－12萬！這個女人狠吃狂撈正事不幹，成日全台灣大拜廟，你還能讓他亂花咱們的血汗納稅金嗎？」。

他以暱名臉書帳號，張貼該圖片文字，回應另名網友臉書的發文。