老公與小三在房間嘿咻 婆婆同意媳婦進屋取證

施男在與母親同住的住處，與小三李女發生性關係，施妻小如（化名）經婆婆同意取得證物衛生紙團，又發現兩人在摩鐵嘿咻，也取得證物床單，遂提起告訴，法官以衛生紙團驗出施與李女的DNA，兩人並以老公老婆互稱，依妨害家庭罪將施男判刑6月、判李女4月，均得易科罰金。

判決書指出，施男與小如已結婚32年，而施與李女約相識1年，雙方為朋友關係，於去年4月間及5月間，分別在施的居住處及台中市春天汽車旅館發生性關係。小如於4月28日，經婆婆同意取得施與李女使用過的衛生紙團。

小如並於去年5月28日晚間，發現丈夫與李女一同進入春天汽車旅館，旋即報警，並於施、李2人離開春天汽車旅館後，旋即委由友人進入取得房間內的床單2件、毛巾3條、枕頭套1件及衛生紙雜物（內含衛生紙、洗髮乳、煙蒂等物）等物。鑑定結果均驗出有施男與子女的混合DNA。

兩人否認嘿咻，並稱採證是違法取證，法官查出小如施男居所取得的衛生紙團，是小如於與施婚姻關係存續中，前往施與婆婆住處，並經由婆婆同意進入施的房間內所取得，雖屬私人取證，但並非是違法取證，其目的在蒐集配偶與他人間之婚外性行為事證，以保全婚姻及健全家庭，具有證據能力。

同時，法官查出施與李女LINE對話內容，施說「雖然累但腦中卻一直思考著，如二人真心相處卻在猜疑著心態，這會陷入痛苦深淵，同時希望妳能信任我，不要懷疑我對妳的心」，李女回稱「老公早安，老公是你給我沒有安全感，我對你是否真心，不用我說你也知」。