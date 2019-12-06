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偷吃毀了婚事 SBL球星周伯勳 判賠前未婚妻238萬

2019-12-06 00:27聯合報 記者林孟潔／台北報導

SBL台啤隊明星前鋒周伯勳。 圖／聯合報系資料照片
SBL台啤隊明星前鋒周伯勳。 圖／聯合報系資料照片
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ＳＢＬ台啤隊明星前鋒周伯勳去年到ＫＴＶ唱歌後和女大生發生性行為，被控乘機性交罪嫌，檢方認定雙方「你情我願」處分不起訴；周因此和吳姓未婚妻協議解除婚約，周允諾給吳女三二○萬元，但他只付廿五萬元，吳女提告要求周履行協議，台北地方法院判周應給付二三八萬四千元，可上訴。

吳女提告主張，兩人訂有婚約，但周和他人發生性行為，雙方去年九月簽訂協議書解除婚約，周答應先匯款廿萬元，之後每月支付五萬元，共要付三二○萬元賠償她，但周僅支付廿五萬元即停止，要求周支付剩餘二九五萬元。

周抗辯，他和女大生發生性關係後，吳女傷心卻願意原諒，但是吳女父母無法諒解，執意要求兩人解除婚約，協議書是為讓對方父母息怒，法律上應屬無效；另認為應扣除喜餅聘金和金飾費用約六十四萬六千元，且對方要求違約金額過高，請求法官酌減賠償金額。

判決指出，根據雙方對話紀錄，周曾說「簽了這樣以後要怎麼找妳」、「哪天吵架、不就不行找你」等語，吳女也回應「我們現在是分手」、「再多的錢都彌補不了你對我、我家人造成的傷害」等語。

法官認為，細究通訊內容，周只對「不得藉故打擾他方生活」有疑慮，看不出是為應付吳女父母而簽協議書，確認雙方有達成簽協議書的「真意」，不採信周的說詞；另協議書寫明三二○萬元是解除婚約、家暴的損害賠償金額，並沒有違約金性質，且吳女委任律師開庭時已同意周抵銷聘金卅六萬六千元、喜餅廿萬元，判周應給付吳女二三八萬四千元。

周伯勳聘金性行為喜餅家暴

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