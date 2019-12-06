華航工會捐480萬助朱梅雪參選 法院：決議無效

華航企業工會會員代表大會去年通過推派秘書長朱梅雪角逐桃園市長，捐新台幣480萬元當競選經費，部分會員反彈，向法院提決議無效之訴，桃園地院近日審結確認相關決議無效。

工會表示，尚未收到判決書，無法回應。

提告會員今天表示，工會去年5月31日召開會員代表大會，以臨時動議方式通過推派朱梅雪角逐市長，捐480萬元勞工運動費當競選經費等決議，但引發部分會員不滿；工會理事會又在6月20日開會提案討論，捐贈金額減少為50萬元，去年底透過會員代表大會臨時會追認。

10名會員質疑工會做法，向台灣桃園地方法院提請求確認會員代表大會等會議決議無效之訴，企業工會屬人民團體，應受政治獻金法規範，對同一擬參選人捐贈總額，每年不得超過50萬元。

提告會員說，工會首次決議已違法，且朱梅雪參選是政治活動，無關會員權益，工會捐贈勞工運動費違反章程；工會當年度編列勞工運動費500萬元，已支出超過36萬元，相關捐款都可能導致超支或壓縮會員權益。

不過，工會認為相關決議依法進行，且朱梅雪參選屬勞工運動一環，捐贈競選經費從已編列勞工運動費中撥款，未違反法規或損害會員權益。

法官認為捐480萬元的決議，無論是否實際捐出，都已違反政治獻金法，判定決議無效；另外，工會資金運用僅會員大會或會員代表大會可決議，工會透過理事會降為50萬元同屬無效。

不過，法官指出，工會透過會員代表大會臨時會追認捐贈50萬元決議算是會員大會重新認定，且工會認為朱梅雪投入選舉屬勞工運動一環，確實屬工會事務範圍，這部分決議仍有效；全案仍可上訴。