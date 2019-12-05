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高雄警官遭撞還被控肇逃 先調職終獲不起訴

2019-12-05 21:34聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄市警局一名2線3的薛姓警官今年10月騎機車發生車禍，他認為是停紅燈時後方機車擦撞，不想理會便離去，不料反遭對方提告肇逃。但他到案後酒測值為零，檢方也查出此案是「後車追撞前車」薛根本沒故意或過失，並以大法官釋字777號認定他未肇事，沒構成肇逃，全案不起訴處分。

儘管薛姓警官當時喊冤強調絕無疏失，也質疑對方報案動機不單純，當月仍遭調離原單位。現終獲不起訴，高雄市警局督察長劉祥浤表示，調職為業務考量與此案無關，將待不起訴處分確定、收到處分書後，研議後續行政處置。

警方移送指出，薛姓警官10月1日晚間騎機車沿河東路往北，在河南二路口停車，後方騎士陳姓男子便追撞，導致陳胸、背部等多處挫傷，而薛未等警方到場或留下資料便離去，犯過失傷害、肇事逃逸罪嫌。

薛姓警官應訊強調，當時正在路口停等紅燈，沒幾秒就被後面機車「推撞」1下，而當時燈號才剛轉綠；陳姓男子則稱「對方突然緊急煞車，所以我就從後面撞上」當時燈號為綠燈；檢方因此認定此案為後車撞前車，薛難以防範後方來車。

檢方並以大法官今年5月底作出釋字777號解釋「駕駛人對車禍發生無故意或過失者，不符合『肇事』要件」，認定薛姓警官既然沒有任何應注意的義務而有過失，不是肇事，就不構肇事逃逸罪。

高雄市警局2線3的薛姓警官今年10月發生車禍，遭提告肇逃，雄檢認定他沒有過失，不...
高雄市警局2線3的薛姓警官今年10月發生車禍，遭提告肇逃，雄檢認定他沒有過失，不是肇事，不構成肇逃。圖／本報資料照
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大法官車禍高雄市

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