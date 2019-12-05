為搶回準媳婦 老婦假冒同志欲拆散情侶遭訴

北市一名周姓老婦為拆散王姓兒子的曾姓前女友與新任張姓男友，前年底竟假裝是一名與張男交往過的同志，謊稱張得過性病，甚至要宋姓友人打電話向曾女恐嚇欲散播裸照。曾女不堪其擾提告王，台北地檢署查出是周婦搞鬼，今依恐嚇罪起訴周婦及宋男，王則罪嫌不足獲不起訴。

檢方調查，周姓老婦的王姓兒子之前與曾姓女子交往，兩人因故分手後，王離開台灣定居美國，周嫗衷心期盼曾女能和兒子破鏡重圓，竟心生「詭計」。從前年11月間開始，連續寄了8封署名「A君」、「小劉」的明信片或普通信件去曾女上班的美甲沙龍。

周婦在信中扮演一名與張男交往過的男同志，進一步指控張是無恥的男人、罹患性病。其中一封信件甚至是周婦請託友人帶去香港、從香港寄出，以塑造這名男同志目前人身在香港的情境。

前年12月29日，周婦在其中一張明信片中提及「曾小姐，張先生說沒想過與你結婚的念頭，感到噁心罷了，我從大陸來，你說要見我現在又避不見面，什麼意思？你那不雅照，我怎會亂上網，我懂法律的，看張先生看就好了。A君 小劉」。

同一時期，周婦還請宋姓友人及「小志」陸續打兩通電話給曾女，威脅要求曾女儘速與張男分手。前年12月1日下午2點34分，宋男打過去嗆聲：「我會再來找你，你小心一點！」曾女、張男不堪其擾，懷疑是王姓前男友作怪，報警提告對方涉恐嚇、妨害名譽等罪。

警方根據通聯查出撥話者是宋姓男子，再循線找出幕後主使者是周婦，將她與王姓兒子一併移送法辦。據了解，周婦坦承有寫那些明信片並寄出，宋男也承認有打電話，那句話是自己自作主張脫手而出，兩人都表示並無恐嚇及妨害名譽犯意。