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「子宮肌瘤跟哈密瓜一樣大」 RCA汙染案更審109年3月6日宣判

2019-12-05 20:37聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

美國無線電公司（RCA）49年前來台設廠，被控將有毒溶劑埋於廠區，造成地下水及土壤汙染，員工長期處於汙染環境罹病，被害員工首度求償27億，最高法院去年判決RCA與奇異公司等要賠償死亡與罹病的262名員工5億餘元確定，其餘246人部分廢棄發回；RCA受害員工指出，「只要還我健康身體，我什麼都可以不要」，台灣高等法院更一審今天言詞辯論終結，訂明年3月6日宣判。

受害員工李姓婦人指出，她16、17歲時在RCA擔任工讀生，負責焊接工作，她當時24小時住在工廠中，不知不覺暴露在致癌物質內，且都喝已被汙染、有味道的地下水，知情的辦公室人員卻都喝蒸餾水。

她說，她當時年輕絲毫不知道水已經被汙染，而結婚後懷孕5個月就發現死胎，只好拿掉小孩，之後再懷孕生子，子宮卻一直長肌瘤，「肌瘤長得跟哈密瓜一樣大」，她無法忍受，40多歲就切除子宮，她婚姻沒了、小孩沒了，也沒有子宮，女人都不像女人，「只要還我健康的身體，我什麼都可以不要」，只要有健康身體還怕沒錢嗎？

RCA一軍求償者分成3組，包括Ａ組死者家屬、Ｂ組患病者、Ｃ組未生病；最高法院去年判RCA一軍262人勝訴，另發回更審的246人包括Ｃ組全部和Ａ、Ｂ組部分人，最高法院認為，部分求償者在高院未獲賠償，二審判決理由有矛盾、不備之處，在求償標準上，最高法院認為應更寬；不過，最高法院也認為Ｃ組未說明健康有何具體受損，就叫RCA等4公司賠償慰撫金，理由不備，也一併廢棄發回。

律師林永頌指出，C組雖是至今沒有罹病的勞工，即使他們沒有癌症等外顯的重大疾病，但因暴露在劇毒環境中，仍會影響基因、身體細胞而造成突變，他們身體健康權益仍有受損，這是更一審爭辯的重要論點。

律師蔡雅瀅說，一軍更一審主要焦點在於，法院認定「無外顯疾病、所罹疾病不符現有研究、或暴露時間過短」C組會員的損害問題。她認為，勞工所罹患的疾病不應該僅侷限在國際癌症研究署、美國環保署和美國疾病管制局的研究結果，而應該只要有醫學證據，均應該採認；許多C組會員早已經歷各種病痛折磨，身體、健康權均已受損。

她說，單就226名C組會員中，就有至少101人次流產，有這麼多小孩應該出生，卻因為母親暴露在致癌物質中而無法被生下來，甚至多人罹患生殖系統疾病，拿掉子宮、卵巢、輸卵管等。

蔡雅瀅說，司法應將工業汙染、職業災害的指標，從「明確致病」轉向「健康權受損」，而損害也不能侷限在肢體殘缺或器官衰竭，而應該納入細胞機能、染色體、DNA序列被破壞等「微觀」損害，而健康權應包括生理健康、心理健康，已經有多數勞工罹患癌症甚至身亡，對於沒有罹病的受害勞工會擔心自己是下一個受害者，承受巨大心理壓力，此部分損害也應賠償。

高院更一審今天言詞辯論終結，合議庭諭知明年3月6日上午11點宣判。

RCA受害員工今天到高等法院民事庭開記者會，相互加油打氣。記者林孟潔／攝影
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RCA受害員工今天到高等法院民事庭開記者會，高喊「RCA毒害別抵賴，員工健康不切...
RCA受害員工今天到高等法院民事庭開記者會，高喊「RCA毒害別抵賴，員工健康不切割」。記者林孟潔／攝影
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RCA子宮癌症

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