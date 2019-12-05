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拍臀摸乳溝政大狼師跑了！高院說明未境管原因

2019-12-05 19:18聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

韓國籍男子朴在慶（PARK JAE KYUMG）在政治大學韓文系擔任助理教授，多次在研究室撫摸或拍打2名女學生的臀部、乳溝，被害人律師曾聲請限制朴在慶出境獲准，台北地院一審判應執行1年2月徒刑，得易科罰金；朴在慶提上訴後，因限制出境期限已到，目前人確定已經出境，恐無法接受刑罰，被害人求償無門。對此，台灣高等法院指出，若朴在慶明年2月再未出庭，拘提不到後將發布通緝

高院指出，朴在慶上訴後，高院今年2月15日收案，而一審限制出境、出海期限到今年4月7日；高院5月行準備程序時，朴在慶仍有準時出庭，但10月開庭，朴在慶即未出庭，預計明年2月再開庭，若朴在慶經合法通知未到庭，拘提不到，考慮發布通緝。

至於沒有讓朴在慶繼續限制出境的原因，高院表示，當初承辦受命法官賴邦元、審判長劉壽嵩均已退休，無法得知原因，目前案件由受命法官劉兆菊承辦，審判長為張惠立。

據了解，朴在慶涉犯本刑2年以下的輕罪，且一審量處各罪均為3月徒刑，得易科罰金，加上僅有朴在慶上訴，高院不可能再處以重於一審的刑期，考量朴在慶罪刑相當性、強制處分對於人身自由限制的比例原則，可能才因此沒有對朴在慶限制出境、出海。

朴在慶2017年錄取政大助理教授，同年3月開班授課，他先要求一名女學生擔任助教，趁女學生待在研究室時，多次動手撫摸女學生的大腿內側，搓揉手臂，強行抱住女學生身體，還二度用手拍打女學生的屁股，見女學生受到驚嚇，還嘲笑說「為何反應這這麼大，我是把你當成女兒才拍屁股，在韓國大人拍小孩屁股是給小孩鼓勵的意思」。

另外，朴在慶又在研究室對另一名女學生伸出狼爪，趁學生坐在他身邊使用筆電，突然伸手撫摸女學生的鎖骨，再摸到乳溝，使女學生心中陰影難以抹滅。檢方依違反性騷擾防治法起訴朴在慶。

朴在慶矢口否認犯行，供稱是女學生看不起他，要看他笑話，才會故意誣賴他；但法官根據證人證述、雙方對話記錄等，不採信朴在慶的說詞，台北地院去年認定他對2名女學生8次性騷擾，各判刑3月，應合併執行1年2月，得易科罰金；案件上訴高院審理中。

民事部分，2名女學生提告各要求朴在慶賠償100萬元，台北地方法院今天宣判，判朴在慶各應賠償50萬、30萬元。

高等法院刑事庭。本報資料照片
高等法院刑事庭。本報資料照片
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韓國通緝

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