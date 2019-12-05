妻酸軍人老公「媽寶」 法官：還有圓滿可能、不准離

高雄市已婚男子「大鈞」從軍職，長年以駐地為家，只有假日才會返回岡山與妻小團聚。然而，大鈞卻指控，夫妻分居以來，因大小爭執不斷，妻子甚至辱罵他「媽寶」、「爛軍人」、「沒肩膀的男人」，更不尊重公婆，直呼公婆姓名長達20年，決定向高雄少家法院訴請離婚。但大鈞妻子當庭表明希望團圓修補感情，法官認為雙方婚姻關係還有圓滿可能，駁回大鈞請求，可上訴。

判決指出，大鈞婚後在台北服軍職，一直與妻子相隔北、高兩地，他好不容易在2005年順利調職台南，但仍常住駐地，只有假日才會回岡山老家與妻小團聚，之後才又調回岡山。然而，大鈞妻子考量女兒就學，在2013年與大鈞商量，由她帶女兒回台南娘家住，以利女兒上學。夫妻又再次分居兩地。

大鈞提起離婚訴訟表示，與妻子在1999年結婚後，兩人長達10年完全沒有性生活可言，當中更分居5年之久；長此下來，夫妻爭執不斷，妻子不僅曾多次辱罵他「媽寶」、「爛軍人」、「沒肩膀的男人」，更與公婆相處不睦，曾表示「倒楣成為他門的媳婦」，絲毫不懂得尊重公婆，直批公婆腦袋不清楚，更直呼公婆姓名長達20年，隨女兒進入求學階段，夫妻更不時因家用、教育費爭吵。

大鈞提出電話簡訊佐證夫妻感情不睦，認為妻子打從心裡仇視他與他父母，不當言行都造成婚姻關係破，自己伸為空軍楷模，也對妻子不斷辱罵他「爛軍人」、「媽寶」感到相當痛心，自認無法再與妻子繼續婚姻生活，請求法院判准離婚。

然而，大鈞妻子反駁說，兩人是經商量後，決定以女兒就學為重，分居台南、高雄兩地；至於大鈞指控她與公婆不合部分，她自認無意對立，只是因公婆介入夫妻爭執，才難免爆出激烈言語。她還反控訴，大鈞長期沈溺賭博性電玩遊戲，也是夫妻爭吵原因之一。

大鈞妻子當庭表示，雖然夫妻有爭執，但未達婚姻破綻，家庭需要雙方共同守護，自己隨時願意回岡山與丈夫團聚同居，請求法官駁回丈夫離婚請求。

高雄少家法院傳喚大鈞女兒出庭作證，他女兒表示，國一開始因就學因素，與母親搬回台南外婆家住，但假日就會隨母親回岡山，但父親一直在家中玩線上麻將遊戲，「從晚上7、8點打到凌晨4點」，甚至「睡到中午12點起床又繼續玩」，所以自己並不喜歡回岡山家。大鈞女兒還說，父母近半年來因生活費，吵離婚吵得更兇。

大鈞父親則證稱，自認很疼兒媳婦，「把她當皇后沒有罵過」，但媳婦每每回家都舉止怪異，「一個死樣子」，也好像不太樂意參加家族聚會。

高雄少家法院審理後，認為大鈞夫妻因工作、子女教養問題協議分居至今，即使分居中，夫妻仍有互動，並非完全斷音訊，就現況來看，屬於夫妻日常生活中常見爭執與家族相處不合，還難認為已達無法回復感情程度。