遏止假訊息妨害選舉 北檢成立專責小組

為迅速有效遏止假訊息妨害選舉，台北地檢署今召開「嚴防假訊息妨害選舉專案會議結論」會議，宣示成立專責小組。負責重大假訊息犯罪的平組主任檢察官黃珮瑜表示，警調如認有必要刑事究罰才移送地檢署或逕依社維法函送法院裁處，且警調應設有內控機制，避免偵查資源浪費。

北檢為落實最高檢察署今年8月13日召開有關嚴防假訊息妨害選舉專案會議結論，統合各單位假訊息的處理標準，避免影響查賄人力運用，今上午邀集廉政署、調查局、刑事局等單位與會討論。會議除就假訊息處理原則、妥適處理假訊息等議題交換意見外，並由中選會法政處處長賴錦珖就「選舉假訊息相關規範」提出專題報告。

檢察長邢泰釗說，本次會議的目的，是希望建立平台，整合團隊，集中資源，迅速有效打擊意圖不當影響選舉的重大假訊息犯罪。中選會副主委陳朝建表示，假訊息妨害選務工作的正常運行，希望透過此項會議能迅速有效的共同打擊選舉假訊息犯罪。

主任檢察官黃珮瑜指出，最高檢已指示各檢察署並應指定專責檢察官或成立專組負責相關案件偵辦。警察機關及調查機關負責前端蒐證、溯源及保全證據等偵查作為，就是否屬於假訊息及行為人是否出於惡意等要件加以審查。

如認有必要刑事究罰，始移送檢察署偵辦或逕依社會秩序維護法函送地方法院簡易庭裁處。警察機關及調查機關現行就假訊息案件，應設有內部控管機制，避免偵查資源浪費等結論。北檢將依最高檢指示落實查核工作。