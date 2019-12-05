女嬰趴睡窒息亡 老夫妻付300萬彌補喪女之痛換緩刑

北市北投區65歲邱老夫妻，照顧托育嬰兒長達10多年，卻讓僅4個月大的朱姓女嬰離開視線，致趴睡窒息身亡，老夫妻當庭支付3百萬和解，士林地方法院今日宣判，依過失致死罪分別判處6月、4月徒刑，可易科罰金，緩刑3年。

邱老夫妻在北投地區擔任保母長達10多年，家中照料多名小孩，但沒有安裝即時監看錄影，去年11月27日下午，獨留女嬰在房間內睡覺超過2小時，直到張準備幫女嬰洗澡，驚覺女嬰轉為趴睡窒息，經送醫急救仍宣告不治。

辯護人稱，女嬰是特別難照顧的孩子，當日好不容易入睡後，才會將她留在房間，避免被其他孩子影響，且房間是隨時可經過、目擊的地方，邱老夫妻歷經女嬰命消逝，心理承受痛苦和極大壓力，盼能減刑給予緩刑。

邱老夫妻在法庭上認罪，並和女嬰父母達成和解，約定每人賠償150萬元，當庭交付3百萬支票。

法院指出，邱翁領有保母證照，但張妻沒有執照，兩人共同照顧嬰兒，卻未在合理時間不定時查看嬰兒睡眠狀態，導致4個月的女嬰死亡，造成難以彌補損害，考量犯後坦承犯行，並和女嬰父母達成和解，依約賠償以彌補喪女之痛。