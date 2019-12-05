營建署前署長葉世文再涉貪汙 地院判8年徒刑

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文，因林口及八德合宜住宅案、財產來源不明案等被判處14年定讞，現已在監服刑；桃園地檢署另偵辦葉在營建署長、桃園副縣長任內，涉嫌以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐領特別費12萬多元，2017年將他依貪汙罪嫌起訴，桃園地院今天下午表示，葉世文分別利用職務機會詐取財物罪，各判處有期徒刑3年8月、7年2月，2罪合併應執行有期刑期8年，褫奪公權7年。

檢方調查，葉世文（71歲）2008年9月至2013年6月間擔任營建署署長，2013年7月至2014年5月擔任桃園縣副縣長，他在營建署長任指示署長室李姓主任，拿商店開的空白收據以「便餐」為由，詐領2萬4200元的特別費。

葉擔任桃園副縣長又利用同樣手法，從2013年10月2日至隔年1月22日止，多次以支付包括總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源、營建署分署長洪嘉宏或其他貴賓用餐，或購買人參蜆精禮盒、咖啡機，贈送雪霸國家公園管理處長等名義，透過副縣長室秘書製作核銷便箋，由他簽名共詐得特別費、縣政業務費9萬8679元。

檢方偵訊，葉坦承在便箋簽名，但否認詐領，他辯稱擔任營建署長、桃園縣副縣長期間，不清楚特別費、縣政業務的核銷流程，都是秘書在處理。李姓主任證稱，葉任署長時常會催促她幫忙核銷特別費，還會和秘書室詢問金額，葉被查出有以贈送她禮盒的名義請款，實際自己並未收到禮盒；副縣長秘書說，葉會將收據、發票交給她核銷請款；也有餐廳店家說，葉不曾消費，但縣府秘書有陣子常來訂便當，還會索取空白發票。

檢方當時傳訊李鴻源、洪嘉鴻等人作證，2人均表示並未和葉世文在他收據上所載的時間一起用餐，另比對李鴻源當時公開行程、新聞報導及內部出差申請單等，均證明李當晚9點出席新竹縣府視察春安工作。