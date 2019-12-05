親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

申請小巨蛋碰壁？周杰倫爆嗆：你這巨蛋留著幹嘛！

婚前爆性侵女大生案 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬

營建署前署長葉世文再涉貪汙 地院判8年徒刑

2019-12-05 17:58聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

營建署前署長、桃園前副縣長葉世文，因林口及八德合宜住宅案、財產來源不明案等被判處14年定讞，現已在監服刑；桃園地檢署另偵辦葉在營建署長、桃園副縣長任內，涉嫌以支付時任總統府顧問廖了以、內政部李鴻源吃飯為由，詐領特別費12萬多元，2017年將他依貪汙罪嫌起訴，桃園地院今天下午表示，葉世文分別利用職務機會詐取財物罪，各判處有期徒刑3年8月、7年2月，2罪合併應執行有期刑期8年，褫奪公權7年。

檢方調查，葉世文（71歲）2008年9月至2013年6月間擔任營建署署長，2013年7月至2014年5月擔任桃園縣副縣長，他在營建署長任指示署長室李姓主任，拿商店開的空白收據以「便餐」為由，詐領2萬4200元的特別費。

葉擔任桃園副縣長又利用同樣手法，從2013年10月2日至隔年1月22日止，多次以支付包括總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源、營建署分署長洪嘉宏或其他貴賓用餐，或購買人參蜆精禮盒、咖啡機，贈送雪霸國家公園管理處長等名義，透過副縣長室秘書製作核銷便箋，由他簽名共詐得特別費、縣政業務費9萬8679元。

檢方偵訊，葉坦承在便箋簽名，但否認詐領，他辯稱擔任營建署長、桃園縣副縣長期間，不清楚特別費、縣政業務的核銷流程，都是秘書在處理。李姓主任證稱，葉任署長時常會催促她幫忙核銷特別費，還會和秘書室詢問金額，葉被查出有以贈送她禮盒的名義請款，實際自己並未收到禮盒；副縣長秘書說，葉會將收據、發票交給她核銷請款；也有餐廳店家說，葉不曾消費，但縣府秘書有陣子常來訂便當，還會索取空白發票。

檢方當時傳訊李鴻源、洪嘉鴻等人作證，2人均表示並未和葉世文在他收據上所載的時間一起用餐，另比對李鴻源當時公開行程、新聞報導及內部出差申請單等，均證明李當晚9點出席新竹縣府視察春安工作。

檢方在2017年8月7日偵結將葉世文依貪汙治罪利用職務機會詐取財物、偽造文書等罪嫌起訴。桃園地院今天下午宣判，葉世文分別2項利用職務機會詐取財物罪，各判處有期徒刑3年8月、7年2月，2罪合併應執行刑8年，褫奪公權7年，所得沒收。

前營建署長葉世文（中）因林口及八德合宜住宅等案被判處14年定讞在監服刑，再涉貪汙...
前營建署長葉世文（中）因林口及八德合宜住宅等案被判處14年定讞在監服刑，再涉貪汙罪嫌，宣判2罪合併應執行刑8年，褫奪公權7年。圖／聯合報系資料照片
分享

葉世文李鴻源內政部

延伸閱讀

江啟臣啟動廟口開講 深入鄰里爭取選民支持

遭爆料助李佳芬家族圖利 韓辦五點聲明回擊黃國...

管中閔告記者敗訴 無罪判決：兼職是肯認的表彰

李佳芬代夫新北跑選舉 有人現場連署呂秀蓮選總...

相關新聞

性侵案爆發婚事告吹 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬餘元

2019-12-05 17:13

RCA案確定判賠5.1億 有33人死亡再也領不到錢

2019-12-05 16:28

女嬰趴睡窒息亡 老夫妻付300萬彌補喪女之痛換緩刑

2019-12-05 18:26

手握標案工程審核權 公路總局幫工程司索賄又喝花酒

2019-12-05 18:20

經營地下匯兌逾2年經手15億 檢調約談精品公司負責人

2019-12-05 18:06

影／猥褻殺害女研究生判無期徒刑 法官認引社會恐慌

2019-12-05 16:09

華航工會3人涉妨害投票 地院判有期徒刑3月

2019-12-05 15:48

成大女研究生遭猥褻殺害 家屬只希望還其平靜生活

2019-12-05 15:13

成大女研究生遭猥褻殺害 清潔工林榮富判無期徒刑

2019-12-05 14:35

陳菊「撒網式」提告 自訴謝寒冰又敗訴

2019-12-05 14:33

觀塘案3死 環團告蘇貞昌涉廢弛職務釀災害

2019-12-05 14:32

藉職務之便洩個資 警員處10月獲緩刑

2019-12-05 14:28

罵「媽寶」算侮辱 卻因這層身分他確定無罪

2019-12-05 14:19

表弟指侵表嫂 法庭下跪磕頭認錯判2年刑

2019-12-05 13:57

女兒被殺死阿嬤傷心過度死 中風父求償判賠338萬

2019-12-05 13:46

假冒人妻丈夫簽名拿掉孩子 小王有悔意獲緩刑

2019-12-05 12:23

女騎士未禮讓右方汽車先行被撞受傷 肇事駕駛無罪

2019-12-05 12:20

觀塘案平添3冤魂 環團告發蘇貞昌涉廢弛職務釀成災害

2019-12-05 11:35

蠻女砍同居人數十刀還寫信要老翁買胸罩 二審改判5年半

2019-12-05 11:14

假藉職務之便洩漏個資 台南警和解後處10月獲緩刑

2019-12-05 10:56

不用配放射師？他指使X光車運將幫篩檢 還扯人力不足

2019-12-05 10:38

警為績效 亂開罰單自繳款

2019-12-05 00:24

欄杆斷摔死 判國賠2618萬

2019-12-05 00:20

出生11天遭棄…與母重逢 噩夢的開始

2019-12-05 00:06

苗栗地院承認疏漏 里長判刑確定 拖9個月才解職

2019-12-04 23:42

疑非法吸金逾億負責人失蹤 校長獅友200多人受害

2019-12-04 23:17

連千毅抗告速遭駁回 律師開轟逼兩法院澄清

2019-12-04 22:56

媽在3子女面前遭惡鄰猥褻 小孩作證他被判刑及賠償

2019-12-04 21:29

高雄「高盛國際」虧慘竟印股票 狠詐8千萬被搜索

2019-12-04 17:55

不滿員警介入管教小孩 男怒罵髒話被處拘役20天

2019-12-04 16:35

鼎晟賣停車位涉詐20億 張皓翔裁定羈押禁見

2019-12-04 16:24

欄杆鏽蝕害命國賠2618萬 基市府：非市府設置擬上訴

2019-12-04 15:54

謝亞軒飆車撞死3人 母親帶200萬支票盼和解二度被拒絕

2019-12-04 15:53

籲蔡英文一次說明私菸與論文 網友竟被移送法辦

2019-12-04 15:37

掐死老婦辱遺體 前陸戰隊員二審判無期

2019-12-04 14:33

涉吸金20億 鼎晟不動產負責人聲押禁見

2019-12-04 13:24

改標籤賣黑心五穀雜糧給量販店 業者重判6年

2019-12-04 13:23

併排停車遭人檢舉挨罰 女子申訴後罰款反提高3倍

2019-12-04 13:21

兒童節打4歲子致橫紋肌溶解症不治 父母管教不當判刑

2019-12-04 13:19
看更多

熱門文章

成大女研究生遭猥褻殺害 清潔工林榮富判無期徒刑

2019-12-05 14:35

出生11天遭棄…與母重逢 噩夢的開始

2019-12-05 00:06

4青年開保時捷經營博弈網站地下匯兌 今晨羈押禁見

2019-12-05 08:30

連千毅抗告速遭駁回 律師開轟逼兩法院澄清

2019-12-04 22:56

名醫不舉仍性侵酒醉女 乘機性交罪判4年

2019-12-05 10:50

影／零錢找不開約外送員上樓換錢 演變成電梯內男女互打

2019-12-05 14:45

媽在3子女面前遭惡鄰猥褻 小孩作證他被判刑及賠償

2019-12-04 21:29

性侵案爆發婚事告吹 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬餘元

2019-12-05 17:13

台灣NO.1啦啦隊美少女！「兄弟女神」峮峮登日本雜誌封面

2019-12-05 16:42

台北榮總復健病房驚傳冒白煙 緊急疏散40人

2019-12-04 22:59

陳菊「撒網式」提告 自訴謝寒冰又敗訴

2019-12-05 14:33

桃市警局保大隊長 疑住處輕生

2019-12-05 16:40

影／疑天雨路滑 下坡轉彎小貨車失控翻覆2人受傷

2019-12-05 15:14

半夜男扮女裝性侵婦人 犯後丟下30元辯性交易

2019-12-05 08:12

假藉職務之便洩漏個資 台南警和解後處10月獲緩刑

2019-12-05 10:56

疑非法吸金逾億負責人失蹤 校長獅友200多人受害

2019-12-04 23:17

影／猥褻殺害女研究生判無期徒刑 法官認引社會恐慌

2019-12-05 16:09

安平槍擊案凶嫌台北現蹤 台南警：很快就會緝捕歸案

2019-12-04 21:12

塗沐浴乳好費時？ 他發明一招加快洗澡速度

2019-12-05 11:34

RCA案確定判賠5.1億 有33人死亡再也領不到錢

2019-12-05 16:28

沒訂餐卻收到外送員送餐通知 客訴對話曝光網笑翻

2019-12-05 16:32

北市冷氣工5樓墜落 命危送醫急救

2019-12-04 19:23

影／為閃避違規迴轉車 敞篷車駕駛自撞分隔島酒駕現形

2019-12-05 10:18

營建署前署長葉世文再涉貪汙 地院判8年徒刑

2019-12-05 17:58

欄杆斷摔死 判國賠2618萬

2019-12-05 00:20

女兒被殺死阿嬤傷心過度死 中風父求償判賠338萬

2019-12-05 13:46

警為績效 亂開罰單自繳款

2019-12-05 00:24

假冒人妻丈夫簽名拿掉孩子 小王有悔意獲緩刑

2019-12-05 12:23

不用配放射師？他指使X光車運將幫篩檢 還扯人力不足

2019-12-05 10:38

千萬賓利車不翼而飛 原來是2男奔300里聯手偷同行

2019-12-05 12:43

女騎士未禮讓右方汽車先行被撞受傷 肇事駕駛無罪

2019-12-05 12:20

「最愛你卻不開口」...她憶爸爸2次流淚經歷 滿瀉父愛引網共鳴

2019-12-04 20:14

遊覽車猛撞馬路限高桿車禍 台南遊客12人輕傷

2019-12-05 14:18

婦管不動兒子負氣離家 一周後找到昏倒在腐爛食物旁

2019-12-05 09:59

北市信義區公寓火災 住戶跑頂樓避難

2019-12-04 18:48

移工 漸成山老鼠主力

2019-12-05 00:33

影／南投阿伯有練過？ 蔡培慧、蔡英文競選車雨刷折斷

2019-12-05 16:21

剛好經過派出所 婦人保住48萬元現金

2019-12-04 22:21

表弟指侵表嫂 法庭下跪磕頭認錯判2年刑

2019-12-05 13:57

軟Q妹 鑽夾娃娃機偷玩偶

2019-12-05 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top