性侵案爆發婚事告吹 SBL周伯勳判賠未婚妻238萬餘元

SBL台啤隊明星前鋒周伯勳曾唱完歌後和女大生發生性關係，事後被指控乘機性交，檢方認定雙方「你情我願」處分不起訴；而周伯勳先前已和交往多年的女友訂婚，預計去年5月結婚，也因此事簽訂協議書解除婚約，兩人簽訂協議書約定周應給付未婚妻320萬元，但周僅付25萬元就未再付款，未婚妻提民事訴訟要求周履行協議，台北地方法院今天宣判，判周伯勳扣除聘金、喜餅費用後，應給付未婚妻238萬4000元，可上訴。

法院先前開庭，周伯勳律師指出，除先前給付的25萬元外，仍應扣除喜餅、聘金和金飾共89萬6000元；另法院若認定雙方解除婚約協議書有效，但認為對方要求的違約金額過高，請求法官酌減賠償金額。

未婚妻律師先前則表示，本件訴訟拖延過久，同意扣除36萬6000元聘金、20萬元喜餅錢，另金飾費用，當初未婚妻有意將受贈的金飾返還給周伯勳，但周伯勳表示贈與部分不須歸還，要未婚妻自行變價處理，這些都是雙方簽協議書之前的事情，而協議書第二項也是記明這點。

未婚妻律師再說，協議書也包括周伯勳在性侵案爆發後，和未婚妻發生爭吵，卻因個人情緒不穩，動手「家暴」未婚妻造成手部受傷的侵權損害賠償金額。