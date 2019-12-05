RCA案確定判賠5.1億 有33人死亡再也領不到錢

美國無線電公司（RCA）49年前來台設廠，被控將有毒溶劑埋於廠區，造成地下水及土壤汙染，員工長期處於汙染環境罹病，被害員工首度求償27億，最高法院去年判決RCA與奇異公司等要賠償死亡與罹病的262名員工5億餘元確定，其餘246人部分廢棄發回；台灣高等法院更一審今天開庭，工殤協會和RCA受害員工開記者會指出，判決確定後資方遲遲不賠償，直到強制執行後才不甘願地給付，但已有33名會員死亡領不到賠償。

RCA員工關懷協會長劉荷雲表示，最高法院去年宣判後一軍有246人被發回更審，她感到非常失望，這些會員有人得卵巢癌、子宮內膜癌、或是紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等免疫系統疾病，且多人流產、死胎，陰影是揮之不去的，「誰來還我們公道？誰能確保我們的健康？」

她強調，「國家政策趕不上受害者死傷的情況」，最高法院去年判262人確定勝訴，奇異公司在協會強制執行後才不甘願地付5.1億和利息，目前RCA員工關懷協會正在準備發放賠償金，但勝訴的262人中已經有33名會員「先走一步」，她認為一天沒有全部勝訴，行動就不會停止，協會會員一個都不能少！

律師林永頌指出，RCA員工一軍262人判決確定後，奇異公司、RCA等均不願依照確定判決賠償，仍一再提起再審，拖延賠償會員的時間，直到RCA員工關懷協會發現奇異公司在台灣承攬台電工程，工程款高達150餘億元，依法強制執行，奇異公司才願意談給付賠償事宜，今年10月也支付5.1億加上利息給執行法院，協會本月開始會陸續通知確定勝訴的會員領賠償金，但有部分利息仍待RCA、Technicolor公司支付。

他說，RCA等跨國公司寧可花大錢請律師、來自美國的專家證人到庭亂講一通、顛倒是非，卻不願依法院確定判決給付，應該加以譴責如此不負責任的公司，而國家卻把工程承包給這樣的公司，是不對的事情。