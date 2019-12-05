影／猥褻殺害女研究生判無期徒刑 法官認引社會恐慌

成功大學清潔工林榮富去年10月28日親吻一名女研究生胸部遭抵抗，憤把抹布塞入她口中，再掐死女生，檢方從死者胸部採到口水，驗出DNA與林相符，今年2月間依強制猥褻殺人罪嫌起訴並求處死刑，林否認殺人故意，審理中也向家屬道歉，台南地院一審時合議庭認林強制猥褻女研究生後剝奪其年輕生命，造成家屬難以承受傷痛，且對校園治安造成重大危害，引起社會大眾恐慌，量處林無期徒刑，可上訴。

台南地院指出，林榮富雖否認有殺害女研究生的故意，辯稱雙眼殘疾，視力不佳，因無法看清女研究生表情而未能及時鬆手，才致女研究生死亡，應僅是過失致死，且他是在女研究生死後才臨時起意對其猥褻。

合議庭參酌，林的供述、女研究生解剖報告，及林遺留在女研究生身上的唾液及DNA 斑跡的檢驗結果，林的精神鑑定報告等，認林確屬生前猥褻。

同時，合議庭考量林對女研究生借款情形前後供述矛盾，並比對2人同乘電梯的監視錄影翻拍照片，認林稱以借款為由邀約女研究生，與事實不符。最後，法院以林先將抹布塞進女研究生口中，再以跪姿前傾、將身體重量集中手部施壓方式，掐住她脖子10至20分鐘，認為林主觀上是基於殺人的直接故意，非常明確。

且林雖有眼疾，但仍可擔任清潔工作，也可自理日常，犯後也是自行騎乘機車離去，難以林有眼疾，即逕認被告僅是過失致死，其辯解不足採信。