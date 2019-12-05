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華航工會3人涉妨害投票 地院判有期徒刑3月

2019-12-05 15:48聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

去年九合一大選，華航企業工會推派秘書長朱梅雪參選桃園市長，但工會理事長劉惠宗、會員趙剛、朱良駿為取得投票資格涉嫌虛遷戶籍，檢方考量朱梅雪最後僅獲1萬8200票，與勝選的桃園市長鄭文燦55萬2330票相較，杯水車薪，依妨害投票起訴劉等3人，建請法院從輕量刑；桃園地院今天下午宣判，劉等3人各處有期徒刑3月， 如易科罰金約9萬元計算，緩刑2年、褫奪公權1年。

檢方起訴指出，劉惠宗、趙剛，朱良駿均為中華航空公司企業公會會員，因華航工會去年5月31日經會員代表大會，表決通過推派工會秘書長朱梅雪參選桃園市第2屆市長選舉，劉等3人為求使朱梅雪順利當選、取回參選保證金，各自在去年6、7月間，把位在台北市的戶籍遷到桃園市。

劉等藉此取得桃園市長選舉權人的資格後，實際上並未住在桃園市，卻仍在去年11月24日前往投票所領票、投票，影響市長選舉發生不正確結果，經調查局桃園市調處移送；檢方訊時，劉惠宗說自己是工會理事長，要支持朱梅雪才把戶籍遷來桃園，趙、朱也稱是為了支持朱梅雪。

檢方考量，去年大選朱梅雪得票數為1萬8200票，得票率為百分之1.76，與當選的桃園市長鄭文燦獲得55萬2330票，得票率百分之53.46相較，實為杯水車薪，3人雖有影響選舉票數的結果，但無實質影響選舉勝敗可能，為了支持符合理念的候選人而遷戶籍，偵結依妨害投票罪嫌起訴劉等3人，建請法院從輕量刑。

法官審酌被告3人平常君有正當職務或工作，認為3人係一時失慮犯法，經審理已知警惕，宣判各處有期徒刑3月， 如易科罰金約9萬元計算，並緩刑2年及褫奪公權1年 。

華航企業工會理事長劉惠宗、會員趙剛、朱良駿3人涉妨害投票桃園地院判有期徒刑3月，...
華航企業工會理事長劉惠宗、會員趙剛、朱良駿3人涉妨害投票桃園地院判有期徒刑3月，可易科罰金。記者曾增勳／攝影
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朱梅雪投票

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